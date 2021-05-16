جدة - نرمين السيد - وتسعى السلطات المصرية للتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين بعد تعرُّضهم للقصف من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلى. وكانت مصر، أعلنت فتح معبر رفح، بشكل استثنائى تضامنًا مع الشعب الفلسطينى، لاستقبال الفلسطينيين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو - بعد قرار مصر بفتحه .. توافد الأسر الفلسطينية على معبر رفح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.