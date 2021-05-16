التنمية المحلية : صورة شاطىء رأس البر المنشورة علي السوشيال ميديا قديمة...

أكدت وزارة التنمية المحلية ، عدم صحة الصورة المنشورة علي بعض مواقع التواصل الاجتماعي بوجود أعداد كبيرة من المواطنين علي شاطئ رأس البر بمحافظة دمياط .

وقالت الوزارة في بيان لها أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية عقب نشر الصورة علي مواقع التواصل الاجتماعي وجه علي الفور ، بالتواصل مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط للتأكد من صحة الواقعة واتخاذ الاجراءات اللازمة.

وأكدت المحافظة أن الصورة قديمة ومن سنوات سابقة ويقوم بعض الاشخاص بإعادة نشرها كل فترة علي أنها صورة لهذا الصيف ، وأشارت المحافظة إلي أن جميع

الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات تم علقها بالكامل بدمياط ومنها رأس البر مغلقة تنفيذاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات وزير التنمية المحلية في هذا الشأن في إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا .