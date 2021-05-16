الرئيس السيسى يصل العاصمة الفرنسية باريس

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، إلى مطار اورلي بالعاصمة الفرنسية باريس.
وكان الرئيس السيسى غادر القاهرة صباح اليوم، الأحد، للمشاركة في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية، واللذين سيعقدان يومي 17 و 18 مايو الجاري على التوالي.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن مشاركة الرئيس السيسى تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك فى ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن الدور المصري الحيوي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان الشقيق على الصعيدين الإقليمى والدولى، وكذلك للثقل الذي تتمتع به مصر على مستوى القارة الأفريقية بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الأفريقية.
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