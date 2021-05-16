اليوم.. آخر أيام مد ساعات تشغيل المترو حتى الثانية صباحا

ذكرت شركة مترو الأنفاق أنه سينتهي اليوم الأحد العمل بمواعيد شهر رمضان ومد ساعات التشغيل حتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، وأنه ابتداء من غدا الاثنين سيعود العمل بجداول التشغيل الطبيعية اليومية التى ينتهى فيها التشغيل فى الواحدة صباحا على أن يبدأ الخامسة والنصف صباحا.

كانت جداول التشغيل طوال شهر رمضان تشمل قيام أخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 12:15 ص، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 12:30 ص، وللخط الثانى من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:35ص، وللخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 12:15 ص، من محطة العتبة الساعة 12:55ص.

كما ضمت مقابلة القطارات بين الخطين الأول والثانى بمحطة انور السادات الساعة 1 ص، ويتم مقابلة القطارات بين الخطين الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:55 ص حيث تم زيادة عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة بـإجمالى عدد رحلات تقدر بـ 1473 رحلة يوميا بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل مرورًا بأوقات الذروة والدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار وذلك تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادى مرفق مترو الأنفاق، مقسمة بعدد رحلات بالخط الأول ما بين محطتى حلوان - المرج الجديدة إلى (510) رحلات، وعدد رحلات الخط الثانى ما بين محطتى شبرا الخيمة - المنيب إلى (612) رحلة، وعدد رحلات الخط الثالث ما بين محطتى العتبة - عدلى منصور إلى (351) رحلة.

وتضمنت جداول تشغيل المترو قيام رحلة بكل خط من الخطوط الثلاثة الساعة 5.30 صباحا، ليستمر حتى الثانية من صباح اليوم التالى، على أن يبلغ زمن تقاطر بين قطارات الخط الأول 3 دقائق بين كل رحلة والتالية لها، و4 دقائق بالخط الثانى، و5 دقائق بالخط الثالث.