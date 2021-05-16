«فضائح تحكيمية وشكوى رسمية».. ملخص مسلسل حكم مباراة الأهلي وصن داونز

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تقدم النادي الأهلي اليوم بشكوى رسمية ضد الحكم السنغالي ماجيتي نداي بعد أحداث مباراة صن داونز الجنوب إفريقي ، التي أقيمت في تمام التاسعة من مساء أمس على ملعب السلام ضمن مواجهات ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا، ذكر المارد الأحمر في شكواه الأخطاء التحكيمية خلال مجريات اللقاء.

يذكر أن حكم مباراة الأهلي و صن داونز تغاضى عن إحتساب ركلة جزاء لصالح المارد الأحمر بعد تدخل عنيف من حارس المباراة على محمد شريف مهاجم النادي الأحمر، الأمر الذي أثار غضب العديد من الجماهير عبر منصات التواصل الإجتماعي.

جماهير الأهلي تتطالب بإيقاف حكم مباراة صن داونز

وخرجت جماهير النادي الأهلي تتطالب مجلس إدارة الأحمر بالتقدم بشكوى للإتحاد الإفريقي ضد حكم مباراة صن داونز مع وضع وسوم عبر توتير " إيقاف حكم فضيحة صن داونز " ، وذلك على غرار الشكوى التي تقدم بها نادي الوداد البيضاوي المغربي ضد باملاك تسيمبا حكم لقاء مولودية الجزائر ، قبل أن يقرر المارد الأحمر بقيادة محمود الخطيب التقدم بشكوى رسمية ضد الحكم السنغالي نداي بعد الأخطاء التحكيمية.

الأهلي يشكو حكم مباراة صن داونز

وجاء نص بيان النادي الأهلي كالتالي: " تقدم النادي اليوم بشكوى عاجلة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد الحكم السنغالي ماجيتي نداي الذي ارتكب العديد من الأخطاء الواضحة أثرت على نتيجة مباراة الذهاب في دور الثمانية لدوري الأبطال بين الأهلي وصن داونز والتي جرت مساء أمس بملعب «الأهلي we السلام»". وتابع البيان: " وذكر النادي في شكواه بعض الأخطاء التي ارتكبها الحكم منها ضربة الجزاء التي لم يحتسبها لمهاجم الأهلي «محمد شريف» والتي كان يستوجب مع احتسابها طرد حارس مرمى صن داونز الذي استخدم القوة المفرطة ضد لاعب الأهلي داخل منطقة الجزاء".

وواصل البيان: " كما أشار الأهلي في ذات الشكوى إلى عدم قيام حكم المباراة بتوفير الحماية الكافية للاعبي الأهلي الذين تعرضوا للعنف من لاعبي صن داونز، ولم يشهر لهم الحكم السنغالي البطاقة الصفراء إلا مرة واحدة، في المقابل قام الحكم بإشهار البطاقة الصفراء للاعبي الأهلي ثلاث مرات، واحدة منها للمدافع «بدر بانون» قبل مرور 20 دقيقة من زمن المباراة؛ بدعوى تعمده إضاعة الوقت، وهو أمر يتنافى مع المنطق؛ لأنه من غير المعقول أن يقوم لاعب بإضاعة الوقت في هذا التوقيت من زمن المباراة".

الأهلي يشكو نداي للإتحاد الإفريقي

وأضاف البيان: " وأكد النادي في شكواه للاتحاد الإفريقي أن الحكام يرتكبون أخطاء مؤثرة في هذه الأدوار الإقصائية. وهو ما يترتب عليها ضياع جهود منظومة عمل بالكامل، وإهدار ملايين من الدولارات تقوم الأندية بإنفاقها على شراء لاعبين والتعاقد مع أجهزة فنية فضلًا عن عناء السفر الذي تتعرض له الفرق بين دول القارة المختلفة".

واختتم الأهلي بيانه: "وفي ختام شكواه أكد النادي على ثقته الكاملة في عدالة الـ «كاف» والحفاظ على حقوق كل الأندية وحرصه على نجاح المسابقة، وطالب بتفعيل أكثر لمراقبة أداء الحكام لتفادي مثل هذه الأخطاء، كما طالب بضرورة تطبيق تقنية الـ«VAR» في المباريات المقبلة لتوفير المزيد من العدالة بين الفرق المتنافسة، لاسيما أن الأهلي كان يتمنى الاستعانة بحكم الفيديو المساعد الـ«VAR» مع بداية دور المجموعات خاصة أن المسابقات الإفريقية التي يعتز النادي بالمشاركة فيها مع أشقائه لا تقل عن المنافسات الأوربية".