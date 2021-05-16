/631190/انتفاضة-ضد-إسرائيل-مظاهرات-في-دول-العالم-تندد-بالاعتداء-على-غزة

واصلت القضية الفلسطينية في تصدر اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ومؤشر البحث العالمي جوجل، وذلك بعد استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

بينما شهدت عواصم ومدن عدة على مستوى الوطن العربي والعالم، تظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم السادس على التوالي.

متظاهرين في فرنسا

تجمع العشرات من المتظاهرين في مدن مختلفة في فرنسا، حيث قام الأمن الفرنسي باستعدادات كبيرة لفض مظاهرة كانت مقررة في باريس. وقام الأمن بإغلاق لمحطات المترو المؤدية لمكان المظاهرة، في ظل تصميم من المنظمين على التظاهر رغم قرارات المنع.

تظاهرات في بلجيكا

كما قامت المنظمات والمؤسسات البلجيكية المتضامنة مع فلسطين، بالتنسيق مع الجالية الفلسطينية، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة بروكسل. وطالب المشاركون بضرورة التدخل الأوروبي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، ولوقف مخططاته العنصرية والخارجة عن القانون الدولي. وتخلل الوقفة رفع لافتات وصور تعبر عن الجرائم المرتكبة ضد أهالي حي الشيخ جراح بالقدس، والقصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

مظاهرات تدعم فلسطين في شيكاغو

بينما شهدت مدينة شيكاغو الأمريكية، مظاهرة دعما لفلسطين، حيث احتشد آلاف المتظاهرين أمام القنصلية الإسرائيلية في المدينة، وطالبوا بوقف العدوان والحصار الجائر على قطاع غزة، رافعين الأعلام الفلسطينية وصورا ولافتات.

الجالية الفلسطينية تضامن في رومانيا

وأمام مقر الحكومة الرومانية في العاصمة بوخارست، نظمت الجالية الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية وقفة تضامنية "تنديدا بالعدوان الإسرائيلي ضد شعبنا واعتداءات المستوطنين في القدس والداخل المحتل على المواطنين وممتلكاتهم".

وشارك المئات من أبناء الجاليات العربية والإسلامية متضامنين مع القضية الفلسطينية، مطالبين الحكومة الرومانية والمجتمع الدولي بـ"الوقوف مع الشعب الفلسطيني والتحرك السريع للضغط على دولة الاحتلال لإيقاف مجازرها ضد أبناء شعبنا".

وقفة ضد إسرائيل في لبنان

وتوافد المشاركين في الوقفة التضامنية مع فلسطين، إلى بلدة العديسة اللبنانية، الواقعة مقابل مستعمرة المطلة الإسرائيلية، على الحدود اللبنانية الجنوبية. ونظم فلسطينيون، تحركا في مدينة مارون الراس اللبنانية الحدودية، في ذكرى النكبة، وتضامنا مع غزة، فيما أوقف الجيش اللبناني 4 منهم حاولوا اجتياز الشريط الحدودي الشائك.