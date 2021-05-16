/631191/انتفاضة-برلمانية-ضد-العدوان-الإسرائيلي-على-فلسطين

انتقد نواب البرلمان العدوان الاسرائيلي على فلسطين، والذي تسبب في سقوط العديد من الضحايا فضلا عن الدمار والخراب الذي شهدته الأراضي الفلسطينية، مطالبين بتدخل سريع من المجتمع الدولي لوقف الإعتداءات في حق الشعب الفلسطيني.

القضية الفلسطينية هي القضية الأهم بالنسبة لمصر

وقالت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القضية الفلسطينية هي القضية الأهم بالنسبة لمصر وللعرب، مشيره إلي أن مصر لها تحركات كبيرة جدا خلال الفترة الأخيرة علي الجانب الإقليمي والدولي والجانب الداخلي، وكان هدفها التهدئة لوقف إطلاق النار.

واضافت نشوي الشريف عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة ل دوت الخليج، أن مصر كالعادة تعتبر القضية الفلسطينية هي قضية العرب ونتبني مواقف واضحه تجاه القضية الفلسطينية، وآخرها موقف الخارجية المصرية والتي أكدت فيها مصر علي أن الفلسطينيين يخوضوا معركة وجود دفاعا عن مقدساتهم وبيوتهم بجانب استفزاز مشاعر العرب والمسلمين.

وأشارت نشوي الشريف،إلى أن هناك تحركات مصرية مباشرة مع السلطات الإسرائيلية بشأن ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتجنيب الشعوب ويلات هذه المعارك، وعدم التصعيد واللجوء للقوة العسكرية،فمصر دائما لها دور كبير وتعتبر ام العرب والموقف المصري قوي ومعروف بالنسبة للقضية الفلسطينية والفلسطينيين.

مصر تساند الشعب الفلسطيني في كفاحه ضد الاحتلال

أكد النائب أحمد على عضو مجلس النواب، أن الدور المصرى تجاه القضية الفلسطينية هو دور قوي علي مدار التاريخ، مشيرًا إلى أن مصر أكثر الدول المساندة للشعب الفلسطينى فى كفاحه ضد الاحتلال الغاشم.

وأشار النائب أحمد على عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج،إلى أن الدولة المصرية مع الحل السلمي السياسي وحل الدولتين علي حدود ٦٧، مشيرا إلي أن مصر كانت ومازالت داعمة للقضية الفلسطينية، من خلال الدعم الداخلي بين الفصائل الفلسطينية وتعاونها وإقرار المصالحة للوصول إلى حلول تعود بالنفع على المواطنين.

وقال النائب أحمد علي عضو مجلس النواب، أن التحركات التي تقوم بها مصر والجامعة العربية وجلستها الطارئة،فيما يخص العدوان الاسرائيلي على الفلسطينيين، بوقف إطلاق النار بين الطرفين، وكذلك بيان الخارجية المصرية كان شديد الحزم ويؤكد علي أن القضية الفلسطينية أولي اهتمامات السياسة الخارجية المصرية، وخاصة بعد فتح معبر رفح لاستقبال الجرحي من العدوان وتقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني.

دور مصري بارز في القضية الفلسطينية

قالت النائبة احسان شوقي عضو مجلس النواب، أن مصر لها دور بارز في مناصرة الشعب الفلسطيني، وفي وضع القضية الفلسطينية علي رأس اولويتها، مشيرة إلي أن مصر واصلت دفاعها ومساندتها للقضية الفلسطينية، خاصة بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014، و ظلت الأزمة الفلسطينية مركزية بالنسبة لمصر وبذل العديد من الجهود لوقف اطلاق النار لتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من ابناء الشعب الفلسطيني الذين يدفعون ثمن مواجهات عسكريه لاذنب لهم فيها.

وأكدت إحسان شوقي عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لتحيا مصر، أن الجهود التي قدمتها مصر من خلال فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابيين والمساعدات الغذائية الدوائية للشعب الفلسطيني، وتؤكد الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية فى حل القضية، مشيرة إلي أن مصر ظلت تؤكد في كافه المحافل الدولية على أن المنطقه لن تنعم بالاستقرار دون إيجاد حل للقضية الفلسطينية وإعلان دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

القضية الفلسطينية قضية مركزية

قالت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية، بمجلس الشيوخ، إن هناك دائمًا التزام تاريخي وقومي، تشعر به مصر تجاه القضية الفلسطينية بشكل خاص، تتميز به فى المنطقة العربية، مشيرة إلى أن مصر دائما ما تساند الشعب الفلسطينى.

وتابعت عضو مجلس الشيوخ، عايدة نصيف:” إن ارتباط مصر بقضية فلسطين هو ارتباط دائم ثابت تمليه اعتبارات الأمن القومي المصري وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية مع شعب فلسطين.

وأكدت النائبة عايدة نصيف، في تصريحات لـ دوت الخليج، أن الرئيس السيسي يعطى اهتمام للقضية الفلسطينية كقضية مركزية بالنسبة لمصر”.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر قد بذلت العديد من الجهود لوقف إطلاق النار لتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني الذين يدفعون ثمن مواجهات عسكرية لا ذنب لهم فيها، فضلاً عن الجهود الإنسانية التي قدمتها مصر من خلال فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين والمساعدات الغذائية والدوائية للشعب الفلسطيني.

واستكملت:” مصر دائما رائدة فى هذه القضية وتواصل مساعيها الدؤوبة من أجل إقامة دولة فلسطنية والتوصل لتسوية عادلة وشاملة من شأنها أن دعم استقرار المنطقة، بما يساهم في الحد من الاضطراب الذي يشهده الشرق الأوسط، مع الحفاظ على الثوابت العربية بالقضية الفلسطنية بالاضافة الى الدعم الدائم للشعب الفلسطينى فى كل خطواتهم.

جرائم الاحتلال تعد انتهاكا لحقوق الانسان

أدانت النائب نشأت متري عضو مجلس الشيوخ جرائم الاحتلال الصهيوني في القدس المحتلة مشيرا إلي أن الجرائم التي يمارسها الكيان الصهيوني بمحاولته تهجير أهالي حي الشيخ جراح بالقدس الشريف والقصف تجاه الفلسطينيين تعد انتهاكا لحقوق الإنسان ويجب علي المجتمع الدولي والعربي التصدي لها .

وثمن النائب نشأت متري عضو مجلس الشيوخ الموقف الرسمي المصري تجاه مايحدث ومساندة مصر للقضية الفلسطينية دائما وابدا وسعيها الدائم لإقرار حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس مؤكدا علي أن دور مصر الريادي في حل ووقف فوري لممارسات الكيان الصهيوني تجاه الفلسطينيين يؤكد علي أن الدولة المصرية وقيادتها تبقي نبض العروبه واول المدافعين عن القضية الفلسطينية .