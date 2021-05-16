/631194/البابا-فرنسيس-يعلق-على-أزمة-فلسطين-مقتل-الأبرياء-والأطفال-أمر-فظيع

دعا البابا فرنسيس، اليوم الأحد، إلى وقف القتال في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، إثر الأحداث الأخيرة. وأكد البابا فرنسيس، أن مقتل العديد من الأبرياء في الأيام الأخيرة، بمن فيهم الأطفال، أمر غير مقبول. وقال في عظة أسبوعية بساحة القديس بطرس: "إنني أدعو أدعو للتهدئة.. وأطلب من المسؤولين وقف صخب الأسلحة والسير في طريق السلام". وأضاف: "لقد مات الكثير من الأبرياء، ومن بينهم أطفال أيضا، هذا أمر فظيع.. غير مقبول.. موتهم علامة على أن أناسا لا يريدون بناء مستقبل، بل يدمرونه.. أتساءل إلى أين ستؤدي الكراهية والانتقام؟

متظاهرين في فرنسا

تجمع العشرات من المتظاهرين في مدن مختلفة في فرنسا، حيث قام الأمن الفرنسي باستعدادات كبيرة لفض مظاهرة كانت مقررة في باريس. وقام الأمن بإغلاق لمحطات المترو المؤدية لمكان المظاهرة، في ظل تصميم من المنظمين على التظاهر رغم قرارات المنع.

تظاهرات في بلجيكا

كما قامت المنظمات والمؤسسات البلجيكية المتضامنة مع فلسطين، بالتنسيق مع الجالية الفلسطينية، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة بروكسل.

وطالب المشاركون بضرورة التدخل الأوروبي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، ولوقف مخططاته العنصرية والخارجة عن القانون الدولي. وتخلل الوقفة رفع لافتات وصور تعبر عن الجرائم المرتكبة ضد أهالي حي الشيخ جراح بالقدس، والقصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

مظاهرات تدعم فلسطين في شيكاغو

بينما شهدت مدينة شيكاغو الأمريكية، مظاهرة دعما لفلسطين، حيث احتشد آلاف المتظاهرين أمام القنصلية الإسرائيلية في المدينة، وطالبوا بوقف العدوان والحصار الجائر على قطاع غزة، رافعين الأعلام الفلسطينية وصورا ولافتات.

الجالية الفلسطينية تضامن في رومانيا

وأمام مقر الحكومة الرومانية في العاصمة بوخارست، نظمت الجالية الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية وقفة تضامنية "تنديدا بالعدوان الإسرائيلي ضد شعبنا واعتداءات المستوطنين في القدس والداخل المحتل على المواطنين وممتلكاتهم".

وشارك المئات من أبناء الجاليات العربية والإسلامية متضامنين مع القضية الفلسطينية، مطالبين الحكومة الرومانية والمجتمع الدولي بـ"الوقوف مع الشعب الفلسطيني والتحرك السريع للضغط على دولة الاحتلال لإيقاف مجازرها ضد أبناء شعبنا".