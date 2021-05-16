/631197/إلقاء-جثث-ضحايا-كورونا-في-الأنهار-ينذر-بكارثة-بالهند

كارثة جديدة وقعت في الهند بسبب فيروس كورونا الفتاك، ما جعل البعض يصفها بكارثة إنسانية يمكن أن يصل مداها إلى دولة محيطة بالدولة الهندية والعالم خاصة بعد إلقاء جثث ضحايا كورونا في الأنهار.

إلقاء جثث في الأنهار

ذكرت وسائل إعلام هندية، أن هناك وثائق حكومية تم العثور عليها تؤكد إلقاء جثث ضحايا فيروس كورونا في الأنهار بعد وفاتهم. وأفادت الحكومة في ولاية أوتار براديش شمالي الهند في رسالة، بأنه قد تم العثور على جثث ضحايا كورونا ملقاة في بعض الأنهار الهندية، ما يشكل أول اعتراف رسمي بعملية مثيرة للقلق قالت إنها ربما ناجمة عن الفقر والخوف من المرض في القرى.

الزيادة الأخيرة في أعداد الجثث

وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام ربطت الزيادة الأخيرة في أعداد هذه الجثث بالجائحة، لكن ولاية أوتار براديش التي يسكنها 240 مليون نسمة، لم تكشف حتى الآن علنا عن سبب الوفيات.

أول اعتراف رسمي

بينما أعلنت حكومة ولاية أوتاربراديش بشمال الهند، أنه تم العثور على جثث ضحايا كورونا ملقاة في بعض الأنهار الهندية في أول اعتراف رسمي بعملية مثيرة للقلق قالت إنها ربما ناجمة عن الفقر والخوف من المرض في القرى. وقال المسؤول الكبير بالولاية مانوج كومار سينغ في رسالة في 14 مايو لرؤساء المناطق: "لدى الإدارة معلومات تفيد بإلقاء جثث من توفوا نتيجة كوفيد-19 أو أي مرض آخر في الأنهار بدلا من التخلص منها وفقا للطقوس المناسبة".

انتشال جثث من الأنهار

وأضاف "نتيجة لذلك انتشلت جثث من الأنهار في مناطق كثيرة ". وحث رئيس الوزراء ناريندرا مودي المسؤولين، السبت، على تعزيز موارد الرعاية الصحية بالريف وتعزيز المتابعة مع انتشار الفيروس بسرعة في تلك المناطق بعد اجتياحه المدن.

نقص الأموال لشراء الحطب

وقال سينغ في الرسالة إن من بين الأسباب المحتملة للتخلص من الجثث في الأنهار نقص الأموال اللازمة لشراء مواد مثل الحطب لحرق الجثث والمعتقدات الدينية في بعض المجتمعات وتخلص العائلات من الضحايا خوفا من المرض.

مبالغ مالية مقابل حرق الجثث

وطلب من المسؤولين بالقرى التأكد من عدم إلقاء الجثث في الأنهار، وقال إن حكومة الولاية ستدفع 5 آلاف روبية (68 دولارا) للأسر الفقيرة لحرق جثث الموتى أو دفنها.

كما طلبت الولاية من الشرطة القيام بدوريات في الأنهار لوقف هذه العملية.

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