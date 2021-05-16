الأوقاف تبدأ اختيار أفضل الخطباء والقراء تمهيدا لاعتمادهم بالوطنية للإعلام

وقالت الوزارة فى بيان لها، إنها تستهدف دعم القراء من أصحاب الصوت الحسن من العاملين بالأوقاف –أئمة أو غيرهم – الذين يمكن تقديمهم للاعتماد بالهيئة الوطنية للإعلام كقراء بحد أقصى 5 لكل مديرية (أ)، و3 لكل مديرية (ب)، وأيضًا أصحاب الصوت الحسن والأداء المتميز من المبتهلين من العاملين بالأوقاف أو غير العاملين بها بحد أقصى 5 لكل مديرية (أ)، و3 لكل مديرية (ب).
إلى ذلك نوهت إلى اختيار أفضل الخطباء علمًا وأداء وشهرة فى المحافظة من الأئمة وخطباء المكافأة بحد أقصى 5 لكل مديرية (أ)، و3 لكل مديرية (ب).
وأكدت الأوقاف على أنه لا يتم ترشيح أى شخص من القراء أو المبتهلين لا يرقى إلى تقديمه للاعتماد بالهيئة الوطنية للإعلام، كما لا يتم ترشيح أى خطيب لا يرقى لمستوى الخطابة بالإذاعة والتليفزيون، ويكون الترشيح بمعرفة مدير المديرية شخصيًّا وتحت مسئوليته، وله أن يستعين بمن يشاء، علما بأن مجرد الاختيار هو فى حد ذاته اختبار لقدرة من يختار على الفرز والتقييم.
وأشارت إلى ضرورة أن تقدم الأسماء مصحوبة بالسيرة الذاتية للمرشح فى موعد أقصاه السبت القادم الموافق 22/ 5/ 2021م.
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