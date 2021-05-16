وزير الطيران يشارك فى معرض سوق السفر العربى بدبى

جدة - نرمين السيد -
ومن جانبه؛ أكد الطيار محمد منار أن معرض سوق السفر العربى يعد من أكبر المعارض العالمية فى منطقة الشرق الأوسط فى مجال السياحة والسفر، مشيرًا إلى كونه فرصة جيدة للتواصل الفعال والتباحث والتفاوض وتبادل الرؤى المستقبلية حول أحدث الاتجاهات والتحديات التى تؤثر على صناعة السياحة والطيران وبخاصة الوضع الراهن فى ظل جائحة كوفيد _ ١٩ ومواكبة إطلاق اللقاحات والتى من المنتظر أن تخفف قيود السفر مما يؤدى إلى عودة الحركة الجوية إلى معدلاتها تدريجيا ويفتح مجالات جديدة للاستثمارات الاستراتيجية لإعادة بناء القطاع من جديد.
الجدير بالذكر أن المعرض يضم أبرز المتخصصين والخبراء والرواد فى قطاع السياحة والطيران فى المنطقة والعالم، وسوف يشهد المعرض سلسلة من المحاضرات والمنتديات والندوات والجلسات الثنائية لمناقشة سبل وآليات إنعاش قطاع السياحة والطيران فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع.
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