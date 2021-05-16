عاجل.. وصول الرئيس السيسى لمقر إقامته فى باريس

جدة - نرمين السيد - وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مقر إقامته فى العاصمة الفرنسية، باريس، وذلك خلال زيارته إلى فرنسا.



جدة - نرمين السيد - وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مقر إقامته فى العاصمة الفرنسية، باريس، وذلك خلال زيارته إلى فرنسا. وكان قد وصل الرئيس السيسى منذ قليل إلى مطار أورلى فى العاصمة الفرنسية، للمشاركة فى قمة دعم المرحلة الانتقالية فى السودان، وقمة الاقتصاديات الإفريقية.

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