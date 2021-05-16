دوت الخليج يرصد كشف حساب "دفاع النواب" خلال 120 يوم عمل برلماني 

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على الرغم من الفاجعة التي أصيب بها نواب لجنة الدفاع والأمن القومي بالرحيل الصادم للواء كمال عامر، إلا أن أعضاء اللجنة واصلوا من بعده العمل على قدم وساق، للتفاعل مع كافة القضايا الحيوية التي تخص الأمن القومي المصري والعربي، وذلك بحسب مارصد دوت الخليج في تقرير كشف الحساب التالي.

بدايات مكثفة

14 يناير، أسفرت الانتخابات التي أجريت علي مقعدي وكالة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب 2021، عن فوز كل من النائبين اللواء إبراهيم المصري عن حزب مستقبل وطن، بحصوله علي 22 صوتاً من أصل 27 صوتا صحيحا، واللواء أحمد العوضي عن حزب حماه الوطن بـ18 صوتا، فيما فاز النائب يحي عيسوي بأمانه السر بالتزكية.

وكانت انتخابات هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب 2021 قد أسفرت في وقت سابق عن فوز اللواء الراحل كمال عامر عن حزب حماه الوطن برئاستها.

و فوز كمال عامر بعد انسحاب اللواء صلاح أبوهميله حزب الشعب الجمهوري من جولة الإعادة، لصالح "عامر" مؤكدة اعتزازه وتقديره له.

17 يناير، استهلت لجنة الدفاع والأمن القومى نشاطها بعقد اجتماعا برئاسة النائب كمال عامر، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

جدير بالذكر أن القانون الجديد يعاقب المخالفين لقواعد السير على الطرق والقيادة بسرعات جنونية على المحاور ما يتسبب فى وقوع العديد من الحوادث المرورية بعقوبات رادعة.

ونص قانون المرور على معاقب المخالفين بارتكاب جرائم السرعات الجنونية على الطرق حيث ألزمت الشريحة الخامسة وفقا للقانون بخصم 5 نقاط مرورية، مع تعليق رخصة القيادة لحين الحصول على دوره فى التوعية المرورية وإتمامها بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 10 أيام، بمعدل 5 ساعات يوميًا، مع التحفظ على المركبة لمدة أسبوعين وفى حالة ثبوت الواقعة لا تقل الغرامة عن 4000 جنيه ولا تزيد عن 8000 جنيه.

كما يعاقب قانون المرور الجديد مستعملي أجهزة تكشف مكان الرادارات بالطرق بغرامة مالية لا تقل عن 4000 جنيه، ولا تزيد عن 8000 جنيه، مع خصم 5 نقاط مرورية وتعليق رخصة القيادة لحين الحصول على دورة فى التوعية المرورية، وبعد إتمام الدورة يجرى الدخول فى اختبارات رخصة القيادة.

17 يناير، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، اليوم الأحد، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنه 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأتها الدولة.

وأحد أبرز التعديلات التي انتهت إليها اللجنة، استحداث بنداً جديداً يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنويا، يُلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى ووسيلة سداد الرسوم.

وأوجبت التعديلات، سحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقلة لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووضعت عقوبات للمخالف.

ويقصد بتطوير منظومة النقل الذكى، استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.

1 فبراير، أعدت تقريرا حول تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، بعدما وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب فى الفصل التشريعى السابق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 ويمنع القانون المعدل تأجير الشقق السكنية إلا بموافقة الشرطة وإبلاغها عن هوية المستأجر وإخطارها بصورة من بطاقة هويته ، وتضمنت التعديلات وضع آلية للإخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب، ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام .

وحسب الصورة الأخيرة لهذا التعديل فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب. كما يلتزم مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مصالح المواطنين

9 فبراير قال النائب عمرو يونس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن تعديلات قانون المرور تم عرضها على مجلس النواب، وتمت الموافقة عليها اليوم وهو يصب في مصلحة المواطن.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" تقديم رامى رضوان: "سعر الملصق الذكي الذي سيتم تركيبه في منظومة المرور الجديدة لن يقل عن 75 جنيها ولا يتجاوز 300 جنيه"، مؤكدا أن الملصق الإلكترونى هو الأساس فى تطبيق منظومة النقل الذكى.

وتابع: "قمنا بوضع حد أقصى للملصق الذكى حتى نمنع الزيادات العشوائية لحماية المواطن، وتمت مراعاة المواطن من دفع الزيادات السنوية، وهذا يكلف الحكومة مبلغا ضخما وهذا لخدمة المواطن، بالإضافة إلى أن هناك عقوبات رادعة لمن يخالف تركيب الملصق الإلكتروني، ويتم تحذيره قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضده".

١٤ فبراير في إطار متابعتها لدور الوزارات المختلفة في مكافحة الإرهاب والتطرف الفكري، عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، سلسلة من الاجتماعات في هذا الصدد، بمتابعة عمل خطة وزارة التربية والتعليم الفني في مواجهة الإرهاب والتطرف.

وخصصت اللجنة اجتماع بعدها لمناقشة خطة عمل وزارة الأوقاف في مواجهة التطرف والإرهاب، وأخيراً تبحث خطة عمل وزارة الثقافة في ذات الموضوع .

١٥ فبراير ناقشت لجنة الدفاع والأمن القومي، برئاسة اللواء كمال عامر،خلال إجتماعها اليوم الأحد خطة وزارات الثقافة والأوقاف والتعليم في مواجهة التطرف و الإرهاب، وذلك بناءاً على الطلب الذي تقدم به النائب فريدي البياضي عضو اللجنة، وبحضور الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم.

ورحب الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، خلال اجتماع اللجنة، بمقترح تدريس مادة الدين ضمن كتاب يتضمن تدريس القيم المشتركة بين كل الأديان ومبادئ التسامح والمواطنة والعيش والمشترك، مضيفاً أنه سيتم إضافة هذه المادة للمجموع لأهميتها.

وفيما يتعلق بوجود أمثلة لنصوص دينية في مناهج غير منهج الدين، أوضح "حجازي" إن هناك توجيهات لاقتصار النصوص الدينية على مادة الدين فقط.

وشهد اللجنة اقتراح النائب فريدي البياضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن يكون تدريس مادة الدين في حصص مشتركة وذلك لتعليم الطلاب القيم المشتركة بين كل الأديان، و مبادىء التسامح والمواطنة، والعيش المشترك .

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إلي وجود خطورة كبيرة في قضية وضع نصوص دينية في مواد اللغة العربية و التاريخ و الجغرافيا ، مشيراً إلى أن ذلك يعطي مجالاً لمدرسين غير مؤهلين أن يفسروا تلك النصوص تفسيرات متطرفة و هدامة، لافتاً إلى أن هناك العديد من الدراسات المتخصصة التي استنتجت تأثير هذا الأمر على نشر الافكار المتطرفة.

جهود نوعية

١٦ فبراير كرَّمت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الموقر اليوم الاثنين، برئاسة اللواء كمال عامر رئيس اللجنة، وحضور اللواء أحمد العوضى وكيل اللجنة، وأعضاء اللجنة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده فى تحصين المنابر من الدخلاء وغير المؤهلين، ومواجهة الفكر المتطرف، ودوره فى تأهيل وتدريب الأئمة، وتفعيل دور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى التأليف والترجمة والنشر، وجهوده فى تفعيل دور مصر الريادى فى نشر الفكر الوسطى، مشيدين بإصدارات وزارة الأوقاف المتميزة فى هذا المجال.

وقد استمعت اللجنة حينها إلى عرض وزير الأوقاف لجهود الوزارة فى مكافحة التطرف ونشر صحيح الدين، بما يسهم فى تحصين المجتمع ولا سيما الشباب ضد محاولات استقطاب الجماعات المتطرفة، مؤكدين أن الوزارة تعد أحد الأعمدة الرئيسية فى الحفاظ على الأمن الفكرى للمجتمع، مشيدين بالدور الذى تقوم به الوزارة فى ذلك.

١٨ فبراير أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تطوير القرى والنجوع والتى كانت تشهد إهمالا غير مقبول خلال الأعوام الماضية وتغيير المستوى المعيشى، مما يسهم فى مستقبل أفضل للأجيال القادمة وزيادة الخدمات وتحسين المرافق بالمحافظات، ومن ثم تقليل الضغط على العاصمة والحد من الهجرة الداخلية.

وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب إلى أن مبادرة حياة كريمة ستسهم فى استراتيجية بناء الإنسان المصرى والتصدى لانتشار الأفكار المتطرفة فى إطار كسر العزلة وشعور المواطن بأنه فى بؤرة اهتمام القيادة التنفيذية، والحرص على تغيير شكل حياته للأفضل، وهو ما يدلل على ما تبنته الرئاسة والحكومة منذ تولى الرئيس الفتاح السيسى لرعاية محدودى الدخل ودعم الطبقات الأكثر فقرا فى تغيير شكل حياتهم.

ولفت إلى أنه رغم التحديات التى تقع على الدولة المصرية شأنها شأن باقى دول العالم بالتزامن مع جائحة كورونا، إلا أن هناك حرصا على المضى قدما فى مبادرة حياة كريمة بتكلفة تصل لـ 500 مليار جنيه لتطوير وتغيير شكل قرى مصر ومحافظات الصعيد، موضحا أن تلك المبادرة المجتمعي.

٤ مارس توفي إلى رحمة الله اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، فى يوم الخميس حينها، وذلك جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وشغل اللواء كمال عامر عدة مناصب داخل الدولة، كما أنه انتخب بمجلس النواب بالفصل التشريعي الأول، ثم الفصل التشريعي الثانى وكان رئيسا للجنة الدفاع والأمن القومى، بكلا المجلسين.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قرارا بترقية الراحل اللواء كمال أحمد عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى رتبة فريق فخرى، مع منحه وشاح النيل وإطلاق اسمه على أحد المحاور أو الميادين الرئيسية بمصر.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": لقد فقدت مصر اليوم واحدًا من أغلى رجالها، معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. كان الفقيد خير معلم وقائد، مخلصًا وأمينًا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته.. اللهم ارحم الفقيد الغالي، وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

٢٥ إبريل عقدت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، 3 اجتماعات على مدار اسبوع كانا، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة التى تدخل فى نطاق عمل اللجنة، وفى مقدمتها مناقشة قضية أمن الفضاء المعلوماتى ( الأمن السيبرانى)، باعتبارة جزء أساسى من الأمن القومى.

وحسب جدول أعمال لجنة الدفاع ناقشت مسألة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتشغيل الشباب ومدى مردودها على رفع قيمة روح الولاء والانتماء للوطن.

وخصصت اللجنة البرلمانية اجتماعها الثالث ، لمتابعة أعمالها، لاسيما وعرض ما تم فى اللجان التي يشترك هيئة مكتبها فيها، لمناقشة مشروعات قوانين أو قضايا ذات صلة بعمل اللجنة.