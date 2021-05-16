بالأرقام.. إسماعيلي إيهاب جلال «حمادة» ودروايش باقي المدربين «حمادة تاني»

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حقق الإسماعيلي الفوز الخامس على التوالي على حساب أسوان بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرون من الدوري المصري ، لكن منذ قدوم إيهاب جلال لتولى مهمة تدريب الدروايش تغير كل شئ داخل القلعة الصفراء للأفضل.

ويستعرض موقع دوت الخليج أهم المكاسب التي حققا الإسماعيلي منذ قدوم إيهاب جلال لقيادة الدروايش: موقف الإسماعيلي في جدول ترتيب الدوري استلم إيهاب جلال تدريب الفريق محتلا المركز السابع عشر في جدول الترتيب بإنتصار وحيد ، واستطاع " البوب" كما يلقبه عشاق الفريق الأصفر تحقيق 5 إنتصارات متتالية مع الإسماعيلي من 6 مواجهات خاضها مع الفريق لتحتل القلعة الصفراء المركز الثاني عشر في جدول الترتيب وبفارق 8 نقاط فقط عن صاحب المركز الرابع المؤهل للكونفيدرالية الإفريقية.

تحقيق أرقام قياسية أستطاع الإسماعيلي

كسر رقم مميز لم يتم تحقيق للدروايش منذ 11 عاما، حيث حقق الفريق الفوز الخامس تواليا على حساب أسوان بثلاثية مقابل هدف في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرون من الدوري المصري الممتاز.

ظهور لاعبيه في قائمة هدافي الدوري

سجل فخر الدين بن يوسف لاعب الدروايش ومنتخب تونس الهدف السابع خلال المباريات الماضية الأمر الذي جعل التونسي يظهر في المراكز المتقدمة لجدول ترتيب هدافي الدوري، حيث أحرز اللاعب 7 اهداف مع الفريق حتى الأن ويأمل في مواصة نفس المعدل التهديفي للحاف بأحمد ياسر ريان واشرف بن شرقي متصدرا الترتيب برصيد 11 هدف.

شخصية وروح الإسماعيلي

الجميع أتفق أن الإسماعيلي مع إيهاب جلال المدير الفني للدروايش متغيرا تماما عن السنوات الماضية، حيث أستطاع الفريق عودة الشخصية المفقودة عن لاعبي الدروايش ، الأمر الذي أثار سرور العديد من مشجعي الفريق الأصفر مطالبين بعدم التفريط في المدرب مهما كانت الظروف والإغرءات، بعد أن حقق الفريق 5 إنتصارات متتالية كان أخرها على حساب أسوان بثلاثية مقابل هدف وحيد في إطار مواجهات الجولة الثانية والعشرون من الدوري المصري الممتاز.

عمرو جمال طلائع الجيش 7

رمضان صبحي بيراميدز 7

رامي صبري إنبي 7

فخر الدين بن يوسف الإسماعيلي 7

رزاق سيسي الاتحاد السكندري 7