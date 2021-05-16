ماجدة خير الله مهاجمة مها أحمد: "أنتي مين" 

وجهت الناقدة ماجدة خير الله رسالة شديدة اللهجة للفنانة مها أحمد، بعد أن أثارت الجدل بهجومها على نجمين كبار بالوسط الفني، وهما النجم أحمد السقا و أمير كرارة، والتي وصفت أحدهما بالندل والآخر بالكومبارس، ومن ثم انقلبت السوشيال ميديا رأسًا على عقب.

دوت الخليج يرصد هجوم الناقدة ماجدة خير الله على الفنانة مها أحمد، عقب تطاولها على النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، فضلًا عن تفاصيل تلك الأزمة التي أصبحت حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

ماجدة خير الله تصنف نسل الأغراب بين أكثر المسلسلات فشلًا

أكدت ماجدة خير الله على فشل مسلسل نسل الأغراب، الذي قام السقا وكرارة ببطولته، لكنها أشادت بتاريخهما الفني واجتهادهما، مستنكرة تطاول مها أحمد عليهما ومقللة من شأنها.

ماجدة خير الله تقلل من تاريخ مها أحمد الفني

فكتبت ماجدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أحمد السقا وأمير كرارة اشتركا في بطولة أكثر مسلسلات هذا العام فشلًا.. لكن كل منهما يستند إلي تاريخ من النجاح التجاري يمتد لعشرين عامًا علي الأقل.. أنتي مين بقى وقدمتي ايه في حياتك يذكرك الجمهور به.. علشان تتطاولي علي ناس بتنجح وتفشل وتقع وتقوم تاني.. ولاتتوقف عن الاجتهاد ومحدش منهما دخل هذا المجال بالواسطة ورمي الجته".

الدافع وراء هجوم مها أحمد على أحمد السقا وأمير كرارة

جدير بالذكر أن هجوم مها أحمد على السقا وكرارة جاء على خليفة قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإيقاف تعاملها مع محمد سامي بعد المخالفات الفائقة التي اشتمل عليها مسلسل "نسل الأغراب"، الذي قام ببطولته أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، أحمد مالك، ريم سامي، إدوارد، أحمد داش، محمد جمعة، محمد مهران، دياب، أحلام الجريتلي وفردوس عبد الحميد، تأليف وإخراج محمد سامي.

عائلة أحمد السقا تدعمه ضد مها أحمد

فخرجت عائلة أحمد السقا عن صمتها، وعاتبت شقيقته فاطمة السقا مها أحمد على تطاولها، رغم ما كان بينهما من ود وزيارات ولقنتها درسًا في الأخلاق والأصول، كما هاجمتها والدته نادية السقا ووصفتها بالكومبارس الفاشلة واتهمتها بأنها تسعى للشهرة بمثل هذه الطرق البذيئة.