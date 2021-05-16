فيلم اطلعولي برة على شبكة قنوات ON E..عرض أول الليلة

/631202/فيلم-اطلعولي-برة-على-شبكة-قنوات-ON-Eعرض-أول-الليلة

تستعد شبكة ON E لبث فيلم "اطلعولي برة" للنجم كريم محمود عبد العزيز على قنواتها كعرض أول له في تمام الساعة التاسعة مساءً، تزامنًا مع اليوم الرابع لعيد الفطر.

دوت الخليج يرصد تفاصيل فيلم "اطلعولي برة" للنجم كريم محمود عبدالعزيز المقرر عرضه على قناة ON E كعرض أول.

قصة فيلم اطلعولي برة

وتدور قصة فيلم "اطلعولي برة" حول عالم التسويق الإلكتروني والدعاية والإعلان، حيث يمتلك بيومي فؤاد شركة كبيرة في هذا المجال، ويقع نجل أخيه الذي يجسد دوره الفنان كريم محمود عبد العزيز في حب ابنته ملك قورة، وعندما يطلب زواجها من عمه يرفض خوفًا على الشركة والأموال.

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فيحاول كريم أن نشب خلافات بين عمه وبين أحد مسئولي الشركة الكبار ليحل محله، ويكتشف بيومي هذا الأمر، ويحاول إبعاده عن ابنته بأي طريقة لكنه يفشل، فيصاب بيومي بحالة من اليأس ليضطر على تركهما في نهاية الفيلم يتزوجان بسبب علاقة الحب الشديدة التي تجمعهما.

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والفيلم من بطولة خالد الصاوي، كريم محمود عبد العزيز، ملك قورة، أحمد فتحي، بيومي فؤاد، ومن إخراج وائل إحسان، وإنتاج أحمد السبكي.

أعمال كريم محمود عبد العزيز

الجدير بالذكر أن الفنان كريم محمود عبدالعزيز يحضر لفيلمه الجديد "شكوكو" الذي يتناول قضايا الإرهاب، إلى جانب عدد من المشاكل التى تهم المجتمع المصري فى الوقت الحالي، وهو ليس له علاقة بالفنان محمود شكوكو، كما تردد من قبل، وتجري الشركة المنتجة حالياً التعاقد مع باقي الأبطال، وكان من المقرر أن يبدأ تصوير العمل بعد أن ينتهي المخرج ماندو العدل من تصوير مسلسله الجديد "بين السما والأرض"، بطولة هاني سلامة، ودرة، ومن تأليف إسلام حافظ، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل.

ويشارك في بطولة فيلم "شكوكو"، كلًا من يسرا، بيومي فؤاد، محمد ثروت، وعدد كبير من النجوم، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

كما شارك كريم محمود عبدالعزيز في الموسم الرمضاني الماضى من خلال مسلسل "الاختيار"، الذي قام ببطولته أمير كرارة، أحمد العوضي، وأحمد فلوكس، وتناول السيرة الذاتية للعقيد صابر منسي، وجسد كريم شخصية جندي استشهد في إحدى العمليات الإرهابية خلال أحداثه.