/630632/موعد-ظهور-نتيجة-الصف-الثاني-الثانوي-2021-بكود-الطالب

أعلنت وزراة التربية والتعليم، عن موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 ،والذي تم عقده خلال شهر إبريل، كما انه يمكن للطلاب الإطلاع على نتائج الامتحانات من خلال التسجيل على الموقع الالكتروني للوزارة بكود الطالب والرقم السري على الموقع.

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نتائج جميع الصفوف الدراسية ستكون معلنة قبل عيد الفطر المبارك، مع تحديد موعد للطلاب الذين يؤدون امتحانا تكميليا في شهر مايو الجاري بعد العودة من إجازة عيد الفطر.

الاجراءات الاحترازية

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن الحضور إلى المدارس سيكون مقتصرا على صف دراسي معين، وليس كل الصفوف حفاظا على تطبيق الاجراءات الاحترازاية، مشيرة إلى أن أي امتحانات تكميلية سوف تعقد لصفوف النقل سيتم الانتهاء منها قبل شهر يونيو المقبل؛ لأنه سوف تعقد فيه امتحانات طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية الفنية، حسب الامتحان الذي يتم عقده للطلاب.

تقييم الطلاب

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تقييم طلاب الصف الثاني الثانوي، يتم وفق درجات الطالب في امتحان شهر إبريل فقط، ونتائج الترم الأول لن تُضاف إلى تقييم الطالب ودرجاته في العام الدراسي الحالي 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حددت مواعيد جداول، الامتحان التكميلي، لطلاب الصف الثاني الثانوي، ابتداء من 18 مايو الجاري، بعد العودة من إجازة عيد الفطر، ويستمر الامتحان لمدة ثلاثة أيام.

وكان الدكتورطارق شوقي قد أعلن عن تحديد جدول امتحانات الثانوية العامة عقب عيد الفطر المبارك. يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قال إن وزارة التربية والتعليم، تحرص على تطبيق الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، بين الطلاب حفاظا على سلامة صحتهم،في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا .

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وكما سيتم عقد اللجان الامتحانية، لطلاب الثانوية العامة، بعد الامتحانات التجريبية المقررة، في شهري مايو الجاري، ويونيو المقبل،وسيجري الامتحان فى لجان يتم اختيارها باعتبارات كثيرة، منها البنية التحتية، والإجراءات الاحترازية، وذلك منعًا لحدوث أي مشكلات، تكون عائقًا في إجراء وعقد امتحانات الثانوية العامة 2021.