اقرأ.. آخر مستجدات صندوق دوت الخليج 16-5-2021

يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة آخر المستجدات المتعلقة بصندوق دوت الخليج، والذى يعد قاطرة تنمية حقيقية حيث يساهم بكل الأشكال فى تنفيذ المشاريع التنموية التى تنفذها الدولة المصرية.

صندوق دوت الخليج 2021

صندوق دوت الخليج، تأسس عام 2014 بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتلى ذلك تقديم دعم مالى كبير من رجال الأعمال متبرعين للمساهمة والدعم.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير أبرز الخدمات التى قدمها صندوق دوت الخليج، الذى وجه بتقديم دعم كبير على المستوى المحلى، حيث يعد قاطرة تنمية حقيقية ومساعدة إلى الدولة المصرية.

العديد من المشاريع التنموية والاقتصادية التى نفذها صندوق دوت الخليج، خلال الفترة الماضية، والتى كان على رأسها دعم المجتمع المدني فى أزماته المتعددة والتى تمثلت فى إعانته خلال الأزمة الاقتصادية التى أضرت بالكثير من المواطنين خلال فترة كورونا.

مساهمات الصندوق

كما ساهم الصندوق فى تجاوز أزمة السيول التى ضربت العديد من المحافظات داخل الدولة المصرية، وكان له الدور الأكبر فى تجاوز تلك الأزمة، حيث وجه العديد من القوافل للقرى والمراكز المتضررة، والتى تتمثل فى تكوين منازل وترحيلهم إلى أماكن مناسبة.

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كان لصندوق دوت الخليج دور فى توفير المساعدة اللازمة للفتيات المقبلات على الزواج، وذلك من خلال مبادرة "دكان الفرح" التى تكفلت بتقديم أجهزة متنوعة لمساعدة الفتاة اليتيمة المقبلة على الزواج، حيث مدت أكثر من 2000 فتاة بأجهزة حديثة مثل الثلاجات والغسالات، وغيرها.

التبرع لصالح ممكن من خلال العديد من الوسائل والتى يأتى أبرزها الدخول إلى الموقع الإلكتروني، واتباع التعليمات المذكورة الممثلة فى إمكانية التواصل مع المسئولين، أو تقديم التبرع اللازم عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.

إعفاء صندوق دوت الخليج، من الضرائب والجمارك هو أمر مطروح أمام مجلس النواب، حيث نص القانون المقدم من الحكومة إلى إمكانية إعفاء الصندوق من رسوم الشهر العقارى والضرائب والرسوم الجمركية، وغيرها من الأمور، وذلك لما يقدمه الصندوق من خدمات كثيرة فى مجالات مختلفة ومتنوعة.

هناك العديد من الهيئات والشركات المجتمعية ضخت الكثير من الأموال لصالح صندوق دوت الخليج، حيث أن هيئة قناة السويس، قد تبرعت بمبلغ مالى قدره 40 مليون جنيه مساهمة لصالح الصندوق، كما قام رجل الأعمال المصري رامي لكح بضخ مبلغ مالى قدره 30 مليون جنيه، وغيرهم الكثير من المؤسسات المجتمعية والمندنية.