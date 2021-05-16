/631204/موعد-عيد-الأضحى-المبارك-20-يوليو-مواعيد-الإجازات-الرسمية-المتبقية-لعام-2021

انتهت اليوم الأحد، الإجازة الرسمية الخاصة بعيد الفطر المبارك، والتى وصلت لـ5 أيام، بقرار استثنائي من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء. ومن خلال أجندة الإجازات الرسمية بعد انتهاء إجازة عيدالفطر المبارك فإن أول عطلة رسمية ستكون الذكرى الثامنة لاحتفالات ثورة 30 يونيو.

والاجازات الرسمية المتبقية ستكون من يوم ١٩ يوليو حتى ٢٣ يوليو، بمناسبة وقفة عرفات وعيد الاضحى وثورة ٢٣ يوليو.

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ثم يوم الاثنين الموافق ٩ أغسطس بمناسبة الاحتفال بذكرى رأس السنة الهجرية. و٦ أكتوبر بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر وعيد القوات المسلحة.

و١٨ أكتوبر الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

الحسابات الفلكية

كشفت الحسابات الفلكية، أن هلال شهر ذو الحجة لعام 1442 هجريا، يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثالثة والدقيقة 17 فجرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم السبت الموافق 10 يوليو، اليوم التالى ليوم الرؤية.

الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الجمعة 29 من ذى القعدة 1442هجريا الموافق 9 يوليو، يوم الرؤية فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

غروب الشمس فى يوم الرؤية

ويغرب القمر قبل غروب الشمس فى يوم الرؤية فى مكة المكرمة بـ 16 دقيقة. وفى القاهرة بـ 11 دقيقة، وفى باقى محافظات الجمهورية مصر، يغرب الهلال قبل غروب شمس ذلك اليوم، بمدد تتراوح بين 10-15 دقيقة.

أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين 4 - 35 دقيقة.

عيد الأضحى 20 يوليو

وبذلك يكون يوم السبت 10 يوليو هو المتمم لشهر ذى القعدة 1442 هجريا، وتكون غرة شهر ذو الحجة 1442 هجريا فلكيا يوم الأحد 11 يوليو.

وتكون وقفة عرفات لعام 1442 هجريا فلكيا يوم الاثنين 19 يوليو، ويكون عيد الأضحى، فلكيا يوم الثلاثاء 20 يوليو.