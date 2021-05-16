/631205/سقوط-الكبار-ظاهرة-غريبة-في-دور-الـ-8-من-دوري-أبطال-إفريقيا

شهدت مباريات ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا مفاجأت عديدة و ظاهرة غريبة تتكرر للعام التالي على التوالي، ذلك بعد فوز الأهلي على صن داونز بثنائية دون مقابل في المباراة التي أقيمت بين الفريقين علىى ملعب السلام ضمن مواجهات ذهاب دور الثمانية ، قبل أن يخوض المارد الأحمر مباراة العودة في الثاني والعشرين من الشهر الجاري في بارتوريا.

و تكرر سيناريو العام الماضي حيث أستطاعت فرق التصنيف الثاني في دور الثمانية من تحقيق الفوز على متصدرى ترتيب مجموعاتهم خلال المواجهات ، حيث حقق النادي الأهلي فوزا هام على حساب صن داونز بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام ليضع المارد الأحمر قدما في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تحقيق وصيفي المجموعات الفوز

وحقق شباب بلوزداد ثاني المجموعة الفوز على الترجي التونسي أول المجموعة بثنائية دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بالجزائر ، قبل أن يحقق كايزر تشيفيز الفوز على سيمبا التنزاني برباعية نظيفة ، قبل أن يتعادل الوداد المغربي مع مولودية الجزائر بهدف لكل فريق.

فشل أوائل المجموعات في تحقيق الفوز

ولم يحقق أي نادي من متصدري المجموعات تحقيق أي فوز بل خسرت ثلاثة فرق أمام فرق التصنيف وهم الترجي و صن داونز و سيمبا ، بينما أكتفى الوداد المغربي بالتعادل أمام مولودية الجزائر، ليصبح الأمر في غاية الصعوبة على تلك الفرق في الصعود للدور القادم من دوري أبطال إفريقيا بعدما كانوا المرشحون الأوائل .

تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري الأبطال

حراسة المرمى: محمد شناوي

خط الدفاع: محمد هاني- رامي ربيعه - بدر بانون – أيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات- محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

بدلاء الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري الأبطال

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كلا من : علي لطفي، صلاح محسن، وليد سليمان، محمود عبد المنعم كهربا، جونيور أجاي، والتر بواليا، ، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمود وحيد.