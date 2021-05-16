/631208/أول-فيديو-لمرور-مصابي-فلسطين-عبر-معبر-رفح-في-شمال-سيناء

فتحت السلطات المصرية، معبر رفح البري في شمال سيناء، لعبور المسافرين الفلسطينيين وإدخال المساعدات المتنوعة للقطاع.

وبدأت منذ قليل، عملية استقبال المصابين نتيجة للغارات الإسرائيلية على القطاع، في معبر رفح، وذلك بعد إعلان مصر رسمياً قرارها بفتح معبر رفح استثنائيا تضامنا مع الشعب الفلسطيني لاستقبال المصابين. وعرضت عدد من القنوات التلفزيونية لقطات وفيديو لعبور المصابين عبر المعبر للعلاج داخل مصر. كما وفرت مصر سيارات إسعاف مصرية، أمام المعبر لسرعة نقل المصابين للمستشفيات المصرية في شمال سيناء أو المحافظات الأخرى، وفقاً لما تقرره لجنة طبية تم تخصيصها لهذا الغرض.

وكان فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، أعلن اليوم، فى بيان له، تواجد فريق الهلال الأحمر المصري في معبر رفح استعداد لاستقبال المصابين فى أى وقت.

وتابع البيان، أنه تم تكوين فريق استجابة علي مدار 24 ساعة في مقر الهلال الأحمر المصري، وتجهيز فرق المتطوعين لتوفير كافة احتياجات أى حالة تصل من قطاع غزة للأراضي المصرية .

استقبال كافة الحالات القادمة من قطاع غزة

وكشفت مصادر رسمية، إنه تقرر استقبال كافة الحالات القادمة من قطاع غزة سواء المسافرين أو الطلاب أو المرضى أو المصابين جراء العدوان الإسرائيلي في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد بتوقيت القاهرة.

المعبر استقبل أول حافلة ركاب

وقالت مصادر فلسطينية، إن المعبر استقبل أول حافلة ركاب فلسطينية وصلت من قطاع غزة إلى الجانب المصري، حيث تقل 95 مسافرًا فلسطينيا بينهم مسافرون للخارج وطلاب ومرضى.

وصول 10 سيارات إسعاف لنقل جرحى العدوان

كانت سفارة دولة فلسطين بمصر أفادت بوصول 10 سيارات إسعاف مصرية لنقل جرحى العدوان الإسرائيلي الغاشم لعلاجهم في المستشفيات المصرية. وخصصت جمهورية مصر العربية 3 مستشفيات مصرية لاستقبالهم وعلاجهم وهي العريش وبئر العبد والإسماعيلية.

لجنة استقبال ومتابعة

كما شكلت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة لجنة استقبال ومتابعة في المعبر والمستشفيات المخصصة للجرحى لمرافقتهم ومتابعة شؤونهم حتى الاستشفاء والعودة إلى الوطن.

الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي

وتقدم سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير دياب اللوح، بجزيل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والأجهزة المعنية المصرية ووزارة الصحة المصرية وأطقمها الطبية، انطلاقا من قرار الرئيس السيسي بفتح المستشفيات المصرية أبوابها لتلقي الجرحى الفلسطينيين علاجهم في مصر.

وثمن وقوف مصر بكل مكوناتها بجانب الشعب الفلسطيني للعمل على إنقاذ حياة جرحى قطاع غزة، وتذليل كل العقبات للتيسير على جرحى العدوان الإسرائيلي الغاشم حتى يتعافوا والعودة للوطن بسلام.