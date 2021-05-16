/631209/أمل-رمزي-العدوان-الإسرائيلي-على-غزة-يهدد-استقرار-المنطقة

استنكرت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، اعتداء الكيان الصهيوني على القدس وقطاع غزة، وقالت إن التجاوزات المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، لا يمكن السكوت عنها حيث أنها أودت بحياة ضحايا أبرياء من النساء والأطفال وكبار السن بدون ذنب.

أمل رمزى تثمن الجهود السياسية المصرية لوقف العدوان

وثمنت عضو مجلس النواب، أمل رمزي، الجهود السياسية المصرية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف العدوان الغاشم على قطاع غزة، والعمل على حل النزاع بين الطرفين للتوصل الى حل سياسي يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني المتأصلة في تملك أراضيه المغتصبة، مما يحقق في النهاية السلام المنشود في المنطقة.

هالة كمال: فتح معبر رفح دليل على عدم تخلى القاهرة عن تقديم العون

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، أمل رمزى، إلى أن خطوة فتح معبر رفح أمام المصابين والجرحى الفلسطينيين، بجانب إبداء عدد كبير من الأطباء المصريين رغبتهم للذهاب إلى المستشفيات في غزة لإسعاف المصابين هناك، دليل قاطع على عدم تخلى "القاهرة" عن تقديم يد العون للأخوة الفلسطينيين ودعم قضيتهم المشروعة.

وأكدت أن الجهود التي يبذلها وزير الخارجية المصرية، السفير سامح شكري، من خلال التواصل مع نظرائه من الدول العربية من أجل حشد الدعم العربي تجاه القضية الفلسطينية، خطوة إيجابية في إجبار المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لحل الأزمة والحفاظ على حق وكرامة الشعب الفلسطيني .

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني يعد انتهاكا صريحاً لكافة المقررات الشرعية الدولية وحقوق الإنسان، ويهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

وطالبت رمزي، المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية لوقف الممارسات الغير شرعية التى يمارسها الكيان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، متسائلة: متى سيخرج المجتمع الدولي عن صمته لوقف تلك الانتهاكات ورد الحق إلى أصحابه ؟

وشددت على أن موقف مصر ثابت ولم يتغير تجاه القضية الفلسطينية، وستظل مصر أكبر داعم للقضية و للشعب الفلسطيني .