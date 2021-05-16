دوت الخليج يرصد76تصريحًا لرئيس البرلمان خلال 120يوم عمل نيابي

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شهدت الجلسات العامة للبرلمان منذ انطلاق الفصل التشريعي الثاني فى 12يناير 2021، حرص من جانب المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي تطبيق صحيح الدستور والقانون من جانبه فيما يخص التعبير عن رؤيته بما يتم طرحه من مناقشات رقابية أو تشريعية، خاصة أنه حين الرغبه فى الكشف عن رؤيته فيما يتم من مناقشات عليه النزول من أعلي المنصة والتعبير بكل حرية، ولكن مع المناقشات يتداخل بعرض صحيح الدستور والقانون وتوجيه رسائل للحكومة والشعب المصري كونه المجلس ممثل عن جموع الشعب.

موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب عمرو الديب، يرصد أبرز تصريحات ورسائل المستشار الدكتور حنفي جبالي منذ توليه المسؤولية، بمناسبة بمرور نحو 120يوما علي انطلاق الفصل التشريعي الثاني والتي تمثل مواقف المؤسسة التشريعية فى كل ما يهم المواطن والوطن ، حيث خلال الجلسات العامة 17 - 21 يناير 2021، والتى أعقبت انتخابه رئيسا للمجلس، وقرار اللجنة العامة باسستدعاء الحكومة للنظر فى برنامجها وما تم رصده من ملاحظات بشأن تطبيقه قال جبالي مايلي:

موقع دوت الخليج وتصريحات رئيس النواب

برنامج الحكومة يعكس رؤية شاملة، ومجلس النواب سيعمل مع كافة المؤسسات والقطاعات لتنفيذ الرؤية الطموحة للرئيس عبد الفتاح السيسي "٢٠٣٠" من أجل تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن.

المواطن المصري في بؤرة اهتمام كل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها مجلس النواب، الذي سيعمل بكافة الآليات البرلمانية المتاحة للمجلس "تشريعاً ورقابة".

ضرورة الحفاظ على التقاليد البرلمانية الراسخة داخل القاعة من خلال الالتزام بلائحة المجلس، وعدم الجلوس في المقاعد المخصصة للسادة الوزراء أو مقاطعتهم أثناء حديثة، وعدم التحدث أثناء سير الجلسة... من أجل الظهور بالمظهر الحضارى اللائق بمجلس النواب.

لسنا في خصومة مع الحكومة، فنحن نتعاون معها لتصحيح ما نراه، ويسعدني سماع صوت المعارضة تحت قبة البرلمان، وعلى الهيئات البرلمانية التنسيق داخلها لتحديد من سيتحدث تجنباً للتكرار.

اتبع أسلوباً هادئاً في إدارة الجلسات العامة وأوكد على التزامي أمام الوطن والمواطنين والنواب بالديمقراطية والعدالة بين الجميع.

تحية لمجلس النواب السابق للجهد الكبير الذي قام به في استصدار عدد كبير جداً من التشريعات في جميع المجالات والتي كان لابد من إعدادها لإصلاح وبناء مستقبل هذا الوطن.

تحية للشهداء الذين فاضت أرواحهم دفاعاً عن هذا الوطن، فالشهيد هو من تخلى عن الحياة الدنيا وزينتها للحفاظ على كرامة الوطن، وهو البطل الذي يواجه الموت بكل شجاعة مسطراً أعظم التحديات على الأرض.

تحية لأم وأخت وزوجة وأبناء الشهيد، وتحية لكل مفقودى وضحايا ومصابى العمليات الحربية والأمنية... والكل شريك في حماية الوطن ورفع شأنه.

خالص التقدير للدور الذى قام ويقوم به الفن فى مصر على مدار التاريخ... فالفن يمثل القوة الناعمة والداعمة لمصر على مر التاريخ.

تفعيل التابلت والتخلي عن الورق، ضرورة هامة لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا ويجب الإبقاء على تفعيل الإجراءات الاحترازية حفاظاً على الصحة العامة، وتقديم النموذج المشرف للبرلماني المسئول

وخلال الجلسات العامة 24 – 27 يناير 2021..تحدث المستشار الدكتور حنفي جبالي بشأن طريقة أداءه للجلسات العامة وإعطاء الفرصة الكاملة لكل الآراء ، مع الإلتزام بصحيح الدستور مع توجيه التحية لرجال الشرطة وذلك كما يلي:

لا حجر على رأي أو فكر داخل الجلسة ما دام يُطرح في إطار الدستور واللائحة واحترام الآخر، ومن يخرج عن التقاليد البرلمانية والديمقراطية سيلقي حزماً وحسماً من رئاسة المجلس وفقاً للائحة.

منح الكلمة يخضع لميزان العدالة والتوازنات السياسية والحزبية وفقاً لرؤية المنصة وما فيه الصالح في إدارة الحوار والمناقشة، حتى يكون المجلس على"بصيرة من أمره" قبل اتخاذ القرار.

تحية لأعضاء هيئة الشرطة، من بذلوا أرواحهم في سبيل تأدية واجبهم الوطني، ومن يواصلون مسيرة من قبلهم من أجل أن يعم الأمن والأمان في جميع ربوع مصر.

تحية لشباب مصر الأطهار الذين قادوا ثورة 25 يناير والتي كانت مقدمة لثورة الـ30 من يونيو، التي شارك فيها الملايين من الشعب المصري بمختلف انتماءاته واتجاهاته السياسية وحماها جيش الشعب وشرطته الوطنية.

تحية لكل الذين غيروا مجرى التاريخ وسطروا بحروف من نور مرحلة جديدة من الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر

على النواب الإلتزام بالوقت المحدد والتركيز في نقاط الحديث خلال طلب الكلمة، لتجنب التكرار والحفاظ على وقت المجلس الموقر.. مع مراعاة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

وخلال الجلسات العامة 31 يناير – 4 فبراير، تحدث المستشار الدكتور عن فلسفة مجلس النواب فى استدعاء الحكومة مع انطلاق الفصل التشريعي الثاني وأن الدور الرقابي أولي من الدور التشريعي ، مع رفضه استخدام اللغة الأجنية فى أي مناقشات وذلك كما يلي:

الرقابة أولى من التشريع في الفترة الحالية .. ومجلس النواب عازم على ممارسه دوره الرقابى باستدعاء وزراء الحكومة حرصاً على المصلحة العامة للوطن والمواطنين

" مصر دولة عظيمة ذات تاريخ عريق " .. وعليكم نواب الشعب إظهار الصورة الطيبة لمجلسنا النيابى فلسنا أقل من الدول العظمى

"العدالة المطلقة" هي المعيار الأساسى لتحقيق التوازن في منح الكلمةخلال الجلسات ... والأولوية لرؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية وفقاً للائحة الداخلية للمجلس

أناشدكم الإلتزام باللغة العربية وعدم إستخدام مصطلحات أي أجنبية أثناء حديثكم تحت القبة حفاظاً واعتزازاً بلغتنا العربية .

الالتزام بنظام المناقشة واختصار الوقت والإيجاز في الكلمة مراعاة لعدم إهدار وقت المجلس ، والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين النواب في إلقاء الكلمة

وخلال الجلسات العامة ٧ – ٩ فبراير ٢٠٢١، تحدث رئيس المجلس بشأن المساواه بين الأغلبية والمعارضة ودورها فى إنجاز مهام المجلس وذلك كما يلي:

الشكر لنواب الشعب "أغلبية ومعارضة" لحرصهم على عرض كافة القضايا التي تهم الوطن والمواطنين تحت قبة البرلمان.

أؤكد على ضرورة أخذ المعارضة لحقها كاملاً في الحديث، تكريساً للديمقراطية وتحقيقاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين النواب.

رحم الله من غاب عنا من نواب الشعب الذين وهبوا حياتهم حتى اللحظات الأخيرة للعمل من أجل مصر، وآخرهم النائب سعد الجمال الذي افتقدناه: "وطنياً مخلصاً غيوراً على مصالح وطنه".

لا توجد استثناءات، وعلى جميع النواب الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة لانضباط الجلسات العامة، وستُجرى مناقشة مشروعات القوانين وفقاً للضوابط والقواعد المحددة باللائحة الداخلية للمجلس.

بعد أن انتهى مجلس النواب من الاستماع إلى معظم بيانات الوزراء في إطار الدور الرقابي للمجلس ، بدأنا في ممارسة الدور التشريعي والذي يقتضي تحري الدقة البالغة في كل حرف وعبارة.

وخلال الجلسات العامة 14 – 16 فبراير 2021، تحدث عن العاصمة الإدارية كونها أحد الإنجازات الهامة للدولة المصرية، وتبرع النواب بنصف مكافأتهم لصالح أسر الشهداء وذلك كما يلي:

العاصمة الإدارية الجديدة إحدى أهم إنجازات مصر وحلمها للعبور إلى المستقبل، وما تم إنجازه إعجاز يفخر به كل مصري.

الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، راعي التنمية، الذي خرج من نبت أرض مصر الطيبة، وأودعته أمانتها، كي نعبر الجسر لاستكمال بناء دولة مدنية حديثة.

الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والشركات العاملة بالعاصمة الإدارية، على ما قدموه من جهد في سبيل إنجاز مبنى مجلس النواب الجديد.

إصدار لائحة مجلس الشيوخ التزام دستوري، بعد عودة الغرفة التشريعية الثانية بقوة التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في إبريل 2019.

مجلس النواب التزم بالحيادية التامة عند نظر مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

العدالة الضريبية والمساواة في التكاليف والأعباء العامة مبادئ دستورية... والشعب ونوابه شركاء في تحمل أعباء موازنة الدولة.

تبرع النواب بنصف مكافآتهم لصالح صندوق دعم الشهداء، مظاهرة فى حب الوطن.

وخلال كلمته في افتتاح الجلسة العامة الثالثة للبرلمان العربي تحدث المستشار الدكتور حنفي جبالي بشأن القضية الفلسطينة وذلك كما يلي:

الدول العربية تشهد تحديات غير نمطية وغير مسبوقة تهدد الأمن القومي العربي، والأمة العربية تمر بمنعطف شديد الخطورة

القضية الفلسطينية هى جُرح العرب الغائر وقضيتهم المركزية الأولى، ونتطلع لإعادة إحياء عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية.

الإرهاب مثل بيئة خصبة لنفاذ المُخططات الخبيثة والمُمنهجة التي تستهدف أمن واستقرار مجتمعاتنا العربية، والدولة المصرية واجهته بمقاربة شاملة.

نُثمن بشدة خُطط البرلمان العربي الطموحة للتعاطي والاشتباك مع تحديات أمتنا العربية، ونُشيد بإنشاء البرلمان العربي مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية واللجنة المشتركة مكافحة الإرهاب.

مصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ستظل داعمة، ومساندة للبرلمان العربي، في مسعاه النبيل لإحياء قيم التضامن العربي المشترك.

وخلال الجلسات العامة ٢٨ فبراير - ٢ مارس، تحدث رئيس المجلس بشأن انحياز الرئيس السيسي للمواطن بملف الشهر العقاري حيث قال:

تحية إعزاز وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته وانحيازه للشارع المصري والمواطن البسيط بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين.

نسير على نهج السيد الرئيس لتحقيق صالح المواطنين... فالشعب ينتظر أن نقف بجواره، ونتعهد بمساندة المواطن طوال الفصل التشريعي.

السلطة التشريعية تحترم السلطة القضائية، وإنطلاقاً من مبدأ الفصل بين السلطات لا يجوز لمجلس النواب التعرض لموضوع مطروح أمام القضاء.

مجلس النواب يؤكد احترامه الكامل لأهالينا في جميع ربوع مصر... فالمواطن المصري يحمل الجزء الأعظم من تراثنا الفرعوني العظيم الذي ننفرد به وسط العالم.

حريصون على هيبة وتقاليد المؤسسة التشريعية العريقة... وعلينا الالتزام بالضوابط المنظمة لسير الجلسات، وتحري الدقة في مناقشة التعديلات التشريعية.

النقاش تحت القبة يثري الحوار، ونعمل بروح الفريق الواحد، وعلينا استثمار خبراتنا الوظيفية والعلمية لصالح رفعة وتقدم وطننا الغالي.

وخلال الجلسات العامة 14-16 مارس 2021 تحدث المستشار الدكتور حنفي جبالي بشأن تشريعات قانون الإصلاح الواقي، والموارد المائية كما يلي:

تحية للقيادة السياسية على الجهود الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري وحفظ الأمن والاستقرار على المستويين الداخلي والإقليمي.

معركة استرداد طابا ورفع علم مصر عليها تأكيداً للعالم كله بشموخ مصر وعزتها، فتحية لكل من شارك في عبورنا، وتحية لكل ضابط وجندي وهب روحه دفاعاً عن تراب الوطن المقدس.

المرأة المصرية تاريخها وعطاءها لا ينضب، فهي مدرسة لتأصيل المثل والانتماء وحب الوطن في نفوس الأجيال على مر التاريخ، فتحية إعزاز وتقدير للمرأة المصرية في يومها.

قانون الصلح الواقي والإفلاس سيحدث انفراجه وتوسع في النشاط الاقتصادي، فهو أحد أصعب القوانين، موجهاً التحية للنواب والحكومة على جهودهما في المناقشات.

قانون الموارد المائية والري هام ويستهدف حماية الأصول الضخمة للموارد المائية، ويحتاج للتأني في إقراره، وستتم مناقشته في أكثر من جلسة.

نحن معشر القضائيين والقانونيين من النواب لدينا عنصر التدقيق في مشروعات القوانين، وعلى زملائنا من النواب أن يتحملونا... فأنتم فوق رؤوسنا.

وخلال الجلسات العامة 28 – 30 مارس 2021 قال :

1- تحية إعزاز وفخر للقيادة السياسية وللقائمين على إدارة الأزمة بهيئة قناة السويس ولرجال القوات المسلحة للنجاح الباهر في تعويم السفينة الجانحة في المجري الملاحي المائي لقناة السويس، في رسالة للعالم بأن الملاحة العالمية في يدٍ أمينة ومصر قادرة على حمايتها.

2- تسابق الجميع للتبرع بالدم في سبيل إنقاذ مصابي حادث قطاري سوهاج يُظهر المعدن الأصيل لأهالي الصعيد ومدى التلاحم بين جموع الشعب، ليؤكد أن أهل مصر في رباط إلى يوم الدين.

3- المجلس سيُمارس دوره الرقابي عقب انتهاء تحقيقات النيابة العامة في حادث قطاري سوهاج، ويرجئ النظر في طلبات تشكيل لجنة تقصي الحقائق لحين انتهاء التحقيقات إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وضماناً لعدم وجود أي تعارض بين لجان التحقيق المختصة.

4- خالص الشكر والتقدير لكم نواب الشعب "أغلبية ومعارضة" على إسهاماتكم ومشاركتكم البناءة والموضوعية في مناقشة مشروع قانون الموارد المائية والري وعلى انتصاركم ووقوفكم بجانب الصالح العام للفلاح والمواطنين في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية الذين يستخدمون نهر النيل.

5- التعديلات التي أقرها المجلس على مشروع قانون الموارد المائية والري المُقدم من الحكومة "خففت العبء" عن كاهل الفلاح المصري من خلال إصرار مجلس النواب على تخفيض جميع الرسوم وتسهيل كافة الإجراءات سواء في الحصول على التراخيص أو تجديدها.

6- مجلس النواب أعطى مهلة لوزير الدولة للإعلام شهر ونصف وليس أسبوعين كما طلب السيد الوزير لتجهيز الرد على تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار.

7- إعتذار وزير الدولة للإعلام أكثر من مرة عن حضور جلسات المجلس، استشعرت معه رئاسة المجلس بوجود تحجج من جانب الوزير ومماطلة ومضيعة لوقت المجلس، وتعطيل عن ممارسة دوره الرقابي الذي كفله الدستور.

وخلال الجلسات العامة 11 – 12 إبريل 2021 قال :

القيادة السياسية استطاعت مواجهة المشكلة الاقتصادية بالأفكار الخلاقة وإتباع أسلوب المصارحة والمكاشفة بالحقائق مع الشعب "الشريك الأساسى في بناء الاقتصاد والتنمية".

مساءلة الحكومة ومراقبة ومتابعة أعمالها مستمر... فمجلس النواب لا يتوقف دوره عند إصدار التوصيات للحكومة، وإنما يستمر في المتابعة والمراقبة للتأكد من تنفيذها.

اجتماعات اللجان النوعية لا تقل أهمية عن الجلسات العامة للمجلس، والمجلس سيتابع من خلال لجانه، كل في مجال اختصاصه، مدى تنفيذ الحكومة للتوصيات التي وردت بتقرير لجنة الخطة حول الحساب الختامي.

توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا للنواب على نفقتهم الخاصة لا يعد تمييزاً، وإنما ضرورة لتمكينهم من القيام بمهامهم الرقابية والتشريعية ولاختلاطهم يومياً بأعداد كبيرة من المواطنين، ويشكر الحكومة على الاستجابة لمطالب النواب.

على الجميع الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار أي عدوى، لأن المرض شرس وينتشر بصورة متزايدة.. ندعو الله الشفاء والمعافاة للجميع.

أهنئكم نواب الشعب بشهر رمضان الكريم، شهر القرآن والرحمة.. راجياً المولى أن يُنعم على بلدنا الغالى مصر بالخير والنماء والرخاء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

شهر رمضان شهر عمل لا شهر كسل، ويجب علينا جميعاً العمل من أجل رخاء ونماء بلدنا الغالي مصر.

وخلال الجلسات العامة 25 – 27 أبريل 2021 قال :

مصر ستظل شامخة قوية ولن ينال منها أحد بفضل الله تعالى ورجال قواتنا المسلحة والشرطة وبقوة ووعي شبابها وعلم وخبرة رجالها وعلمائها.

الجميع يدرك حجم الجهد الذى تبذله الدولة للحفاظ على مقدراتها لتحقيق التقدم فى جميع المجالات رغم الأزمات والظروف الصعبة التى تمر بها مصر والعالم أجمع لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

على جميع المواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا من شر هذا الوباء اللعين.

مجلس النواب يتابع عن كثب التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى حادث قطار (القاهرة – المنصورة) وما ستسفر عنه من نتائج وتقديم المتسبب للمحاكمة... معرباً عن خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

تحرير سيناء ذكرى خالدة ستظل مضيئة فى قلوب كل المصريين حيث استردت مصر أرض سيناء كاملة بعد سلسلة طويلة من الصراعات التي انتهت بانتصار كاسح للسياسة والعسكرية المصرية.

تحية تقدير وإعزاز لخير أجناد الأرض الذين خاضوا معارك عديدة ضحوا فيها بشهداء سقطوا فى معارك الشرف والفداء دفاعاً عن أمن مصر واستقرارها وكرامة شعبها.

وخلال الجلسات العامة 9 – 10 مايو 2021 قال:

على المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة التدخل العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل بالمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بمدينة القدس الشريف .

قضية فلسطين هي قضية العرب جميعاً ومدينة القدس جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ولن توجد دولة فلسطينية قابلة للحياة من دون القدس العربية .

التهجير القسري للعائلات الفلسطينية من منازلهم بحي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان وانتهاك صريح للمواثيق الدولية .

شعب مصر ومجلس نوابه خلف القيادة السياسية لبناء دولة عصرية جديدة إيماناً بأن البناء لا يرتفع إلا بالاصطفاف وتماسك الوحدة الوطنية .

الدولة حريصة على حياة مواطنيها وحفظ أمن المجتمع وأن يكون كل العاملين فيها أصحاء بعيدين عن نقل الخطر للمواطنين.. ومشروع قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار بها، منح مهلة ستة أشهر، وهي مدة كافية، لتمكين الموظف أو العامل المدمن من العلاج والاستشفاء .