/631211/محمد-صلاح-يقود-هجوم-ليفربول-أمام-ويست-بروميتش-بالدوري-الإنجليزي

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الذي يلعب ضمن صفوفه محمد صلاح، عن التشكيل الرسمي لمواجهة ويست بروميتش ألبيون في إطار مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز ، في المباراة المقرر إنطلاقها في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على ملعب ذا هاوثورنز .

وشهدت تشكيلة ليفربول المقرر خوضها لقاء ويست بروميتش تواجد محمد صلاح على رأس التشكيل الرسمي في المباراة التي تقام في تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم على ملعب ذا هاوثورنز ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز. تشكيل ليفربول أمام وست بروميتش حراسة المرمى: أليسون بيكر خط الدفاع: أرنولد، فيليبس، ويليامز، روبرتسون. خط الوسط: فابينيو، تياجو، جونز. خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.

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