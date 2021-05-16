صبورة السيد: العلاقات المصرية الفرنسية تتسم بالـ"الديناميكية".. وتتوقع تنامي حجم التعاون التجاري

/631212/صبورة-السيد-العلاقات-المصرية-الفرنسية-تتسم-بالـالديناميكية-وتتوقع تنامي-حجم-التعاون-التجاري

ثمنت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة الفرنسية "باريس" اليوم الأحد، للمشاركة في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية، واللذين سيعقدان يومي ١٧ و ١٨ مايو الجاري على التوالي.

صبورة السيد زيارة الرئيس السيسي لباريس يساهم فى توفر قوة دفع فعالة

وأكدت عضو مجلس النواب، صبورة السيد، خلال البيان الصادر لها، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى باريس للمشاركة فى قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية تُساهم بشكل كبير في توفر قوة دفع فعالة للشراكة بين البلدين من ناحية وبين فرنسا والقارة الافريقية من ناحية أخرى، ويأتي ذلك عقب سريان اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية والتى تعتبر الأكبر على المستوى العالمي.

صبورة السيد: الدولة المصرية شريكًا اقتصاديًا هامًا

وأشارت عضو مجلس النواب، صبورة السيد، إلى أن الدولة المصرية تُعتبر شريكا اقتصاديا هاما لفرنسا، كما أن العلاقات المصرية الفرنسية منذ أن تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد حكم البلد، تتسم بالديناميكية، وأكبر دليل على ذلك زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة خلال السنوات القليلة الماضية مدفوعا بالتسهيلات التى وفرتها حكومتا البلدين للشركات والمستثمرين بالجانبين.

وتوقعت البرلمانية، تنامي حجم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين خلال الفترة القادمة، وعقب زيارة الرئيس السيسي لفرنسا اليوم، كما أنه يأتي ذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية والمالية التى نفذتها مصر لتحسين بيئة الاستثمار وخاصة مع بدء انحسار تداعيات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى بصفة عامة واقتصاد البلدين بصفة خاصة .