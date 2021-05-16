/631214/متحدث-الرئاسة-يكشف-تفاصيل-القمة-المصرية-الفرنسية-بحضور-الرئيس-السيسي

كشف السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عن عقد قمة مصرية فرنسية في قصر الإليزيه، صباح غد الإثنين.

16 شركة فرنسية تعمل داخل مصر

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن العلاقات المصرية - الفرنسية، شهدت تطورا كبيرًا ونقلة نوعية خلال السنوات الماضة، منوها بوجود 16 شركة فرنسية تعمل داخل مصر في جميع المجالات.

أطر التعاون الثنائي

وأشار إلى أن اللقاء سيتناول تعزيز أطر التعاون الثنائي وقضايا المنطقة ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وبين المتحدث الرسمي، أن الرئيس سيلتقى كبار المسؤولين الفرنسيين وعلى رأسهم وزير المالية الفرنسي.

مجموعة من اللقاءات يجريها السيسي

وكشف السفير بسام راضى، عن مجموعة من اللقاءات التي سيجريها الرئيس السيسي مع بعض رؤساء الدول والحكومات. وقال إنه يجري الترتيب لها، خاصة لقاء رئيس المجلس الانتقالي السوداني ، ورؤساء حكومات إسبانيا والبرتغال ولقاءات ثنائية مع بعض الزعماء الأفارقة.

تاريخ العلاقات المصرية السودانية

وأكد المتحدث الرسمي، أن العلاقات المصرية السودانية تاريخية وممتدة، مؤكدًا أن الخبرة المصرية هي خبرة كبيرة للغاية بشأن السودان، وبالتالي حرص الرئيس الفرنسي على دعوة الرئيس السيسي في هذا الأمر.

تركيز الرئيس على قضايا بعينها

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس يعتزم التركيز خلال أعمال "مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان" على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية الهامة التى يمر بها، واستعراض الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية. كما سيلقي الرئيس الضوء خلال أعمال "قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية" على مختلف الموضوعات التى تهم الدول الأفريقية فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها فى الاقتصاد العالمى، بما يساهم فى تحقيق نمو اقتصادى في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، وكذلك تيسير نقل التكنولوجيا للدول الأفريقية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبى إليها.

برنامج زيارة الرئيس

واضاف المتحدث الرسمي، ان برنامج زيارة الرئيس إلى فرنسا يتضمن أيضاً عقد مباحثات قمة مع الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وذلك لبحث موضوعات العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ومن المقرر كذلك أن يعقد الرئيس عدداً من اللقاءات مع المسئولين الفرنسيين وكذلك رؤساء بعض الشركات الفرنسية العالمية، وذلك لبحث سبل دفع التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين. كما يجتمع الرئيس على هامش الزيارة بعدد من رؤساء الدول والحكومات، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائى والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.