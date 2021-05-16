المصريين الأحرار: بيان الخارجية الأمريكية يبرز قوة ورؤية القيادة المصرية

جدة - نرمين السيد - أصدر حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، اليوم الأحد، بيانًا يؤكد فيه أن مصر دوما سباقة الخطوات دعمًا وسند لجموع الأشقاء العرب والأفارقة، مشددًا على أن قضية فلسطين ذات أولوية وأن التاريخ يَسْطُر الآلاف الشهداء المصريين دفاعا عن القدس الشريف.





وتابع البيان : "إذ يستنكر الحزب بأشد العبارات والمعانى حالة العدوان الغاشم على أبناء فلسطين وانتهاك المقدسات الدينية على يَد قوات الاحتلال عاصفين بكل معانى الإنسانية والأخلاق.

ويقول الحزب: "إن مصر صاحبة المبادرة بجهود متسارعة للعمل على وقف تغول وجرائم الجانب الإسرائيلى بحق دولة فلسطين ووقف شلال دماء الأبرياء والمصليين من أصحاب الأرض".



وواصل البيان : "وإذ يُشيد حزب المصريين الأحرار بكافة الجهود الحثيثة والدبلوماسية الرئاسية قيادة الدولة المصرية ومؤسساتها والمعنية دعما للقضية الجوهرية فى كافة الأصعدة بدءا من استدعاء سفيرة إسرائيل والتواصل مع دبلوماسيين دوليين لخلق حشد دولى داعم فلسطين وحقوقها".

وتابع البيان : "وَيُثَمِّن الحزب موقف القيادة السياسية بإدارة الرئيس عبد الفتاح السيسى وقراره بفتح معبر رفح الحدودى واحتضان الجرحى والمصليين لتلقى العلاج، وتوفير الإغاثات للأشقاء غير عابئين أصوات المغالاة من جهلاء وحاقدين، وأيضا نجانب اختلافنا مع حماس لما تسببت فيه من أضرار لبلادنا فى أوقات سابقة، لا سيما إن مساندة الأشقاء فى المحن شيم الرجال".

وطالب الحزب المجتمع الدولى بضرورة الاضطلاع بدوره والخروج من شرنقة الصمت عن الحقوق وعدم الكيل بمكيالين، ولاسيما بأن ممارسات الجانب الإسرائيلى يضرب الاتفاقيات الدولية عرض الحائط، ويشكل إبادة عرقية لأهل فلسطين.



وشدد الحزب على ضرورة إرساء السلام الذى لا يتحقق إلا بالتحرك الجاد لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



ويشير حزب المصريين الأحرار إلى حالة الصمت الدولى عن القضايا الهامة والمصيرية منها القضية الفلسطينية وسد النهضة، كانت مصر نموذجًا فى الدعوة والتحرك الهادف لاستقرار المنطقة والتسوية للقضايا بوسائل دبلوماسية وتفاوضيه.

كما يرى الحزب أن صدور بيان الخارجية الأمريكية ورؤيتها بأن القرن الإفريقى يمر بنقطة انعطاف وسيكون لها تداعيات على شعوب المنطقة ومصالح الولايات المتحدة، وتأكيدها على ضرورة استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقى على وجه السرعة، يعكس قوة الدولة المصرية ورؤيتها الثاقبة والسباقة.

حفظ الله مصر آمنة ودرعا وسندا للأشقاء