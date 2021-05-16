دار الإفتاء: المسجد الأقصى سيظل حيا فى قلب كل عربى ومسلم

جدة - نرمين السيد - أكدت دار الإفتاء، أن قضية القدس الشريف هى القضية المحورية الأهم التى يجتمع عليها العرب والمسلمون فى مشارق الأرض ومغاربها، فالقضية الفلسطينية ستظل حية راسخة ماثلة فى قلب كل عربى وفى وعى كل مسلم.





وأضافت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد، أن المسجد الأقصى الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين، سيظل حيًا فى قلب كل عربى وكل مسلم، وسيبقى ركنًا ركينًا من أركان الهوية العربية والإسلامية، كما يجب إنهاء المعاناة التى يعانيها الشعب الفلسطينى فى الداخل والخارج جراء الظروف الشديدة والقرارات التعسفية التى يعانى منها الشعب الفلسطينى يوميًّا بسبب الاحتلال. وتابعت الإفتاء: "نحن نعلم جيدًا أن القيادة السياسية المصرية تؤمن إيمانًا كاملًا لا يقبل الشك أن قضية القدس هى قضية كل العرب والمسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها وهى فى قلب كل عربى ومسلم، لما لها من مكانة ومنزلة دينية وحضور حضارى وعمق ضارب فى أعماق التاريخ".

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