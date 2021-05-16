السفير المصرى برام الله يلتقى رئيس الوزراء الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - التقى السفير طارق طايل، رئيس بعثة جمهورية مصر العربية فى رام الله، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء الفلسطينى الدكتور محمد اشتيه، حيث نقل خلال اللقاء رسالة تضامُن من مصر، حكومةً وشعباً، للأشقاء الفلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة.





واستعرض السفير المصرى خلال اللقاء جهود القاهرة الحثيثة مع الأطراف المختلفة والمجتمع الدولى للتهدئة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية فى قطاع غزة، وكذلك الحيلولة دون تكرار المواجهات فى القدس والضفة الغربية. واستعرض طايل كذلك الترتيبات المصرية على المستوييّن الحكومى والمجتمع المدنى لتقديم الدعم الإنسانى للفلسطينيين بقطاع غزة وتخفيف معاناتهم. كما أوضح طايل أن الأحداث الحالية إنما تثبت أن القضية الفلسطينية تظل القضية الرئيسية بالشرق الأوسط، مؤكداً وجود حالة ملحة لوقف إطلاق النار، ثم انخراط المجتمع الدولى فى أسرع وقت ممكن لإطلاق مفاوضات سلام جادة على أساس حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن، وآخرها قرار 2334. من جانبه، أشاد الدكتور اشتيه بالجهود المصرية على الأصعدة كافة، وأعرب عن تقدير فلسطين حكومةً وشعباً، للمواقف المصرية الداعمة للشعب الفلسطينى.

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