جدة - نرمين السيد - وأضاف راضى، فى لقاء مع الفضائية المصرية، اليوم الأحد، أن العلاقات المصرية – الفرنسية خلال السنوات الماضية شهدت تطورا كبيرا، واصفًا إياها بالنقلة النوعية فى جميع المجالات، لافتًا إلى أن فرنسا من أكثر الدول التى لها استثمارات بمصر بمعدل 160 شركة.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن القمة ستتناول تعزيز أطر التعاون الثنائى واستكشاف المزيد من التعاون لمصلحة البلدين، وجانب سياسى بتناول قضايا المنطقة ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وأشار إلى أن الرئيس السيسى، سيلتقى مع كبار المسؤولين الفرنسيين على رأسهم وزير المالية الفرنسى لبحث أوجه التعاون التنموى، كما سيعقد الرئيس اجتماعات مع رؤساء الدول والحكومات جارى الترتيب لها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. متحدث الرئاسة: غدا قمة بين السيسى وماكرون بقصر الإليزيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.