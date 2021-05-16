فيديو.. متحدث الرئاسة: غدا قمة بين السيسى وماكرون بقصر الإليزيه

جدة - نرمين السيد - وأضاف راضى، فى لقاء مع الفضائية المصرية، اليوم الأحد، أن العلاقات المصرية – الفرنسية خلال السنوات الماضية شهدت تطورا كبيرا، واصفًا إياها بالنقلة النوعية فى جميع المجالات، لافتًا إلى أن فرنسا من أكثر الدول التى لها استثمارات بمصر بمعدل 160 شركة.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن القمة ستتناول تعزيز أطر التعاون الثنائى واستكشاف المزيد من التعاون لمصلحة البلدين، وجانب سياسى بتناول قضايا المنطقة ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأشار إلى أن الرئيس السيسى، سيلتقى مع كبار المسؤولين الفرنسيين على رأسهم وزير المالية الفرنسى لبحث أوجه التعاون التنموى، كما سيعقد الرئيس اجتماعات مع رؤساء الدول والحكومات جارى الترتيب لها.