بسام راضى: قمة دعم الاقتصاديات الإفريقية ستحشد التدفقات الاستثمارية للقارة

وأضاف راضى، فى لقاء مع الفضائية المصرية، اليوم الأحد، أن القمة ستركز على حشد الموارد والتدفقات الاستثمارية من أجل دفع النمو الاقتصادى وتجاوز تداعيات الأزمة فى إفريقيا، كما ستجعل المؤسسات المانحة مثل الاتحاد الأوربى والبنك الدولى والبنك الإفريقى للتنمية تركز على تدفق الاستثمارات، ومساعدة الدول الإفريقية فى الحصول على لقاحات كورونا.
وأشار إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، كان لها رؤية واضحة خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى فى 2019 والتى وضعت خطوط عريضة وحددت الموضوعات ذات الأولوية فى إطار العمل الإفريقى المشترك مع الشركاء الدوليين.
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