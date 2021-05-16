متحدث «الرئاسة»: قمة مصرية - فرنسية غدا في قصر الإليزيه

كشف السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عن عقد قمة مصرية فرنسية في قصر الإليزيه، صباح غد الإثنين.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في تصريحات للتليفزيون المصري، أن العلاقات المصرية - الفرنسية ، شهدت تطورا كبيرًا ونقلة نوعية خلال السنوات الماضة، منوها بوجود 16 شركة فرنسية تعمل داخل مصر في جميع المجالات.

وأشار إلى أن اللقاء سيتناول تعزيز أطر التعاون الثنائي وقضايا المنطقة ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، مبينا أن الرئيس سيلتقى كبار المسؤولين الفرنسيين وعلى رأسهم وزير المالية الفرنسي.

وكشف السفير بسام راضى، عن مجموعة من اللقاءات التي سيجريها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع بعض رؤساء الدول والحكومات قائلا: "جار الترتيب لها"، خاصة لقاء رئيس المجلس الانتقالي السوداني ، ورؤساء حكومات إسبانيا والبرتغال ولقاءات ثنائية مع بعض الزعماء الأفارقة.