كشف السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عن عقد قمة مصرية فرنسية في قصر الإليزيه، صباح غد الإثنين.
وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في تصريحات للتليفزيون المصري، أن العلاقات المصرية - الفرنسية ، شهدت تطورا كبيرًا ونقلة نوعية خلال السنوات الماضة، منوها بوجود 16 شركة فرنسية تعمل داخل مصر في جميع المجالات.
وأشار إلى أن اللقاء سيتناول تعزيز أطر التعاون الثنائي وقضايا المنطقة ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، مبينا أن الرئيس سيلتقى كبار المسؤولين الفرنسيين وعلى رأسهم وزير المالية الفرنسي.
وكشف السفير بسام راضى، عن مجموعة من اللقاءات التي سيجريها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع بعض رؤساء الدول والحكومات قائلا: "جار الترتيب لها"، خاصة لقاء رئيس المجلس الانتقالي السوداني ، ورؤساء حكومات إسبانيا والبرتغال ولقاءات ثنائية مع بعض الزعماء الأفارقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متحدث «الرئاسة»: قمة مصرية - فرنسية غدا في قصر الإليزيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.