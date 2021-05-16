سفير مصر برام الله ينقل لرئيس الوزراء الفلسطيني رسالة تضامن للأشقاء الفلسطينيين

نقل السفير طارق طايل رئيس بعثة جمهورية مصر العربية فى رام الله، خلال لقاء عقد اليوم الأحد مع رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتيه، رسالة تضامُن من مصر، حكومةً وشعباً، للأشقاء الفلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة.
وذكرت وزارة الخارجية - في بيان اليوم - أن السفير المصري استعرض خلال اللقاء جهود القاهرة الحثيثة مع الأطراف المختلفة والمجتمع الدولي للتهدئة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية فى قطاع غزة، وكذلك الحيلولة دون تكرار المواجهات فى القدس والضفة الغربية.
وأشار طايل إلى الترتيبات المصرية على المستوييّن الحكومي والمجتمع المدني لتقديم الدعم الإنساني للفلسطينيين بقطاع غزة وتخفيف معاناتهم.
وأوضح أن الأحداث الحالية إنما تثبت أن القضية الفلسطينية تظل القضية الرئيسية بالشرق الأوسط، مؤكداً وجود حالة ملحة لوقف إطلاق النار، ثم انخراط المجتمع الدولي في أسرع وقت ممكن لإطلاق مفاوضات سلام جادة على أساس حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن، وآخرها قرار 2334.
من جانبه، أشاد اشتيه بالجهود المصرية على كافة الأصعدة وأعرب عن تقدير فلسطين، حكومةً وشعباً، للمواقف المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني.
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