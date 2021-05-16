/631213/مجدي-ملك-مصر-حاضنة-العروبة-والركيزة-الأساسية-والداعم-الأول-للقضية-الفلسطينية

ثمن النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، موقف الدولة المصرية مما يجري من أحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قائلًا: ستظلُّ مصر سندًا للقضية الفلسطينية، بمواقفها السياسية عبر التاريخ وعلي العالم أن يعي جيدا أن مصر تعيش الآن أزهى عصورها السياسة والقيادية بقيادة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

مصر حاضنة العروبة

وأضاف النائب مجدي ملك، فى تصريح خاص لتحيا مصر، أن مصر حاضنة العروبة والركيزة الأساسية والداعم الأول للقضية الفلسطينية، وأن قرار فتح معبر رفح والتصريحات المصرية جاءت متسقة مع مكانة مصر الكبيرة، مثمنا قيام مصر بفتح معابرها للأخوة الفلسطينيين المصابين للعلاج في مصر، بعد الهجوم الغاشم من إسرائيل، بالإضافة إلى إرسالها وفدا وسحبه عندما لم تجد رداً يوقف هذا الهجوم ومن ثم تصعيد لهجة خطابها تجاه إسرائيل وسياساتها القمعية وانتهاكات كل الحقوق الإنسانية.

المجتمع الدولي

واشار مجدي ملك عضو مجلس النواب، إلى أن المواقف والتصريحات المصرية، أدت إلي عدول إسرائيل عن قرارها بالاجتياح الدولي لقطاع غزة، مطالبا المجتمع المدني أن يتخذ موقفا واضحا يدين التصرفات الغير مسئولة من الجانب الإسرائيلي.

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هذا ودفعت وزارة الصحة المصرية بعدد من سيارات الاسعاف قرب معبر رفح البري الحدودي مع غزة، لاستقبال مصابي وجرحي ، القصف الاسرائيلي على قطاع غزة.

كما ندبت الوزارة عدد من الاطباء من الاطقم الطبية بالمحافظات للسماهمة فى علاج الحالات القادمة من غزة، والعمل فى مستشفيات شمكال سيناء والعريش المركزي، والشيخ زويد.

وتجدر الإشارة إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون شروط شغل الوظائف العامة، والتي تقضي بفصل متعاطي المخدرات، على أنم يعاود المجلس الانعقاد فى 23 من مايو المقبل.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، وافق على مشروع قانون فى مجموعه، مقدم من النائب ايهاب الطماوي،بشأن تعديل بعض احكام قانون العقوبات الخاص بتجريم التصوير فى المحاكم أو وقائع الجلسات بدون تصريح.