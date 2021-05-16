/631215/طارق-رضوان-إسرائيل-ترتكب-جرائم-حرب-بالأقصى-وتنتهك-أبسط-حقوق-الإنسان

وصف النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، الأعمال الإجرامية والانتهاكات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلى، على المصلين والنساء والشيوخ بالمسجد الأقصى، وتنفيذ مخطط الإخلاء القسري للفلسطينيين من منازلهم، بما في ذلك حي الشيخ جراح بقلب القدس الشرقية، بأنها جرائم حرب وإرهاب منظم وفيه انتهاكات صارخة لأبسط حقوق الانسان فى ممارسة شعائره الدينية التى كفلتها جميع الدساتير والقوانين الدولية.

الصمت والتخاذل العربي

وأعرب النائب طارق رضوان عضو مجلس النواب، فى بيان له، عن أسفه الشديد للصمت والتخاذل من المجتمع الدولى، وأيضاً من منظمات ودكاكين حقوق الانسان المشبوهة، مشيراً الى انها لم تتحرك لتدافع عن حقوق الانسان الفلسطينى فى ممارسة شعائره الدينية حتى خلال شهر رمضان المعظم، وتركت سلطات الاحتلال الاسرائيلى تتمادى فى اعمالها الارهابية ضد الشباب والنساء والأطفال فى محيط المسجد الأقصى، حتى قبيل ساعات قليلة من حلول عيد الفطر المبارك.

الهوية العربية الإسلامية

وطالب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، من العالم كله بجميع منظماته ودوله بالتدخل الفورى لوقف هذه الأعمال والانتهاكات اليهودية، التي تستهدف طمس الهوية العربية الإسلامية للقدس ومقدساتها، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.

المسجد الأقصي

ووجه النائب طارق رضوان، تحية قلبية للشعب الفلسطيني لمواصلة رباطه وتنظيم صفوفه لشد الرحال إلى الـمسجد الأقصى الـمبارك، لتفويت الفرصة على الاحتلال ومستوطنيه من تحقيق مخططاتهم العدوانية، التي تحاك ضد الـمسجد الأقصى وضد المدينة المقدسة.

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كما طالب النائب طارق رضوان، من المحكمة الجنائية الدولية، التحقيق فى جميع الجرائم التى ارتكبتها سلطات الاحتلال الاسرائيلى ضد الفلسطينيين، محذرا من أن صمت المجتمع الدولى وعدم محاكمة مرتكبى هذه الجرائم الارهابية والإجرامية سوف يجعل سلطات الاحتلال الاسرائيلى تواصل اعمالها الارهابية ضد الفلسطينيين.