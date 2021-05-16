/631216/في-ذكرى-الـ-6-1-كيف-أحتفل-الأهلي-بالفوز-على-الزمالك

تحل اليوم ذكرى مباراة الـ 6-1 بين الأهلي و الزمالك في الدوري المصري الممتاز منذ 19 عاما التي أقيمت عام 2001-2002، على ملعب القاهرة الدولي ضمن مواجهات الدوري الممتاز ، في المباراة التي شهدت تألق واضح من خالد بيبو مهاجم المارد الأحمر السابق .

وأحتفل النادي الأهلي بذكرى مرور 19 عاما بالفوز على الزمالك في الدوري الممتاز من خلال نشر فيديو لأحداث اللقاء مع وضع تعليق ساخر ، الأمر الذي أثار الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، وكذلك أثار غضب جماهير الفارس الأبيض .

ذكري الـ 6-1.. احتفال الأهلي بالفوز على الزمالك

وكتب الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر الفيس بوك : " مهما كانت المحاولات فمن الصعب نسيان ما حدث في هذه الليلة ، مباراة لن ينساها منافسنا بعد كوابيس تلك الليلة ".

وتابع الحساب الرسمي للنادي الأهلي : " نتيجة لم تكن مرضية لمدربنا مانويل جوزيه وقتها .. كان يرى أنه كان بإمكاننا الخروج بنتيجة أكبر بكثير".

تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري الأبطال

حراسة المرمى: محمد شناوي

خط الدفاع: محمد هاني- رامي ربيعه - بدر بانون – أيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات- محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

بدلاء الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري الأبطال

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كلا من : علي لطفي، صلاح محسن، وليد سليمان، محمود عبد المنعم كهربا، جونيور أجاي، والتر بواليا، ، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمود وحيد.

قائمة الأهلي أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير. خط الدفاع: بدر بانون -محمود وحيد - أحمد رمضان بيكهام - محمد هاني - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج - محمود كهربا - جونيور أجايي - أحمد نبيل كوكا - وليد سليمان - حسين الشحات - عمرو السولية - صلاح محسن - محمد مجدي أفشة - ناصر ماهر - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: مروان محسن - محمد شريف - والتر بواليا.

واحتفل العديد من جماهير النادي الأهلي بذكرى المباراة عبر مواقع الواصل الإجتماعي ، الأمر الذي أثار حزن بعض مشجعي وأنصار القلعة البيضاء.