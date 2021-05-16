/631217/وزير-الخارجية-عن-العدوان-الإسرائيلي-استفزازات-غير-مسبوقة

واصلت قضية العدوان الإسرائيلي على فلسطين، تصدر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ومؤشر البحث العالمي جوجل.

وأعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن التصعيد الأخير للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي بدأ مما وصفه بأنه عملية تهجير ممنهجة جرت في حي الشيخ جراح بالقدس.

استفزازات إسرائيلية غير مسبوقة

وأكد سامح شكري، وزير الخارجية أمام مجلس الأمن، أنه بعد 42 عامًا على إطلاق عملية السلام، لم تقدم إسرائيل شيئًا. وأضاف: شهدنا استفزازات إسرائيلية غير مسبوقة في القدس المحتلة ولم يراع الاحتلال الإسرائيلي حرمة الشهر الفضيل ولا حرمة عيد الفطر، مما أغضب الملايين حول العالم.

ضرورة حل الدولتين

وأشار شكري إلى ضرورة حل الدولتين، وأنه السبيل الوحيد للسلام بين الفلسطينين والإسرائيليين، مؤكدًا أنه لا يمكن تحقيق السلام دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

الوقف الفوري لإطلاق النار

وأضاف شكري إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس مع احترام الوضع القانوني والتاريخي في ظل إشراف المملكة الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية.

اتصال بوزير خارجية فرنسا

فيما أجرى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، اتصالاً بوزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان.

وكدت وزارة الخارجية، أنه تم بحث تطورات الأيام الأخيرة فى القدس والمسجد الأقصى الشريف، فضلاً عن التطورات المتصلة بقطاع غزة.

وأردف شكرى خلال الاتصال، أهمية وقف الهجوم الإسرائيلى على غزة، وأهمية حقن الدماء وإنقاذ الأرواح عبر وقف كامل وفورى لإطلاق النار حتى يتسنى العمل على إطلاق الجهود السياسية وفتح آفاق التسوية النهائية للقضية الفلسطينية.

شكري ونظيره الأيرلندي

بينما تلقى وزير الخارجية اتصالاً من نظيره الأيرلندي سيمون كوفينى، حيث تشاور الوزيران فى تطورات الأزمة، وفى الجهود التى يسعى مجلس الأمن للقيام بها تحملاً لمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وذلك على ضوء أن أيرلندا عضو فى مجلس الأمن الذى يستعد لعقد جلسته الثالثة غداً الجمعة لتناول الأزمة الحالية والأساليب الكفيلة للخروج منها.