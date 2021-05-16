«الحمل تقيل ياولدي»..قصة صورة تحمل كفاح سنين من الصمود

/631218/الحمل-تقيل-ياولديقصة-صورة-تحمل-كفاح-سنين-من-الصمود

تأبى القضية الفلسطينية أن تموت، أو أن يكون الزمن عاملًا فى انحسار أو هبوط الهمة، فترى تلك المرأة العجوز، حاملة لأحد الشهداء، قد يكون ولدها، ولكنها تٌظر صلابة نادرة وكأنها تستزيد قوة من الآلام التى تحيط بها.

فلسطين تاريخ من الصمود

تستحوذ المرأة فى فلسطين على المساحة الأكبر من المدح والثناء، نظرًا لصمودها الطويل أمام الاستيطان الصهيوني المتوغل، والذى يتبع منهجًا ممتدًا من العدوان والعداء.

تتفق صفات وصمود مع بيت الشعر القائل:” ونساءُ صَبَرَتْ واستَزادت قُوّةً.. في حملِ أعباء القوامة والقِرا”.

محور النقاش العربي

ولا تزال القضية الفلسطينية هى محور النقاش والتضامن العربى، نظرًا للتطورات والتداعيات الأخيرة الحاصلة والتى تمثلت مؤخرًا فى التعدي على قرية الشيخ جراح، ومحاولات التهجير للمواطنين هناك.

وعلى مدار الأيام الماضية سقط العديد من الشهداء، جراء العدوان الاسرائيلي الذى تمثل فى إطلاق العديد من الصواريخ الموجهه إلى الأراضي الفلسطينية، وذلك وفقًا لما أعلنت عنه وزارة الصحة فى فلسطين.

التداعيات الأخيرة فى الأراضى المحتلة، دفعت العديد من الدول العربية إلى إعلان التعاون، كما اندفعت الكثير من المظاهرات لتعلن تضامنها الكامل مع الفلسطينيين الذين يواجهون قوات الاحتلال هناك، حتى فى الدول الغربية، كانت المطالب العربية حاضرة، وأقيم تجمع كبير فى إحدى المناطق بالعاصمة الألمانية برلين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أكدت فى بيان صحفي، أن هناك 23 شخص لقوا حتفهم حتى الآن فى المعارك الدائرة بين اسرائيل والمقاومة، بالإضافة إلى مدنيين.