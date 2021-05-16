فيديو.. بسام راضى: 3 محاور سيتناولها مؤتمر باريس لدعم السودان

جدة - نرمين السيد - قال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر شاركت فى جميع الفعاليات لدعم السودان سواء على المستوى متعدد الأطراف أو المستوى الثنائى، مؤكدًا أن العلاقات المصرية - السودانية أخوية وتربط الدولتين أواصل قوية ممتدة فى وادى النيل.





وأضاف راضى، فى لقاء مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن مصر خلال الفترة الماضية كان لها نشاط كبير داعم للحركة السياسية فى السودان كما دعمت السودان فى جميع المجالات، لافتًا إلى أن مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان سيتناول 3 محاول، فهو بمثابة احتفالية وترحيب لعودة السودان كعضو فاعل فى المجتمع الدولى يتمتع بجميع العلاقات بشكل طبيعى بعد عزلة خلال العقود الماضية، كما سيتناول دعم السودان اقتصاديا وحشد الموارد الدولية لتنمية السودان خصوصا القطاعات الأساسية مثل الزراعة والطاقة والتعدين والنقل، إضافة إلى إعادة جدولة ديون السودان لدى المؤسسات الدولية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الخبرة المصرية كبيرة بشأن السودان ولذلك الجانب الفرنسى كان حريصًا على توجيه الدعوة لمصر والرئيس السيسى شخصا، لأن العلاقات المصرية - السودانية تتسم بالخصوصية.

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