نائب بالشيوخ عن التحركات المصرية تجاه القضية الفلسطينية: تاريخ ملئ بالمواقف

جدة - نرمين السيد - أدان النائب عمرو فهمى، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، جرائم القتل التى تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة والقدس، مؤكدا أن هذه الجرائم الإسرائيلية لا يمكن السكوت عنها ولابد من وقفة ضد هذا الكيان الصهيونى.





وأكد فهمى فى بيانه، اليوم الأحد، أن هذه الجرائم تمثل انتهاكا صارخا للقوانين وقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الخاصة بحماية المدنيين، مطالبا المجتمع الدولى بالضغط على الكيان الصهيونى لوقف هذه الاعتداءات العنصرية التى نتج عنها سقوط الشهداء والجرحى، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى فى كل المناطق الفلسطينية المحتلة ودعم حقوقه المشروعة.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بالتحركات الرسمية المصرية لحل الأزمة وفتح معبر رفح لاستقبال المصابين من قطاع غزة، مشيرا إلى أن موقف مصر الراسخ نحو القضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير، والتاريخ ملئ بالمواقف المصرية المساندة للقضية الفلسطينية.

ولفت عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إلى أن جرائم الكيان الصهيونى تمثل انتهاك للقانون الدولى، وتقويض لفرص التوصل إلى حل الدولتين، مضيفا أنها تمثل تهديدا كبيرا لأمن واستقرار المنطقة، مطالبا قوات الاحتلال الإسرائيلى بوقف عمليات القتل فورًا وقبول المساعى المصرية التى تهدف للتهدئة وذلك حتى لا تتفاقم الأمور أكثر من ذلك.

كما أشاد النائب بصمود الفلسطينين والدفاع عن قضيتهم المشروعة، مؤكدًا أن إرهابهم لن يزيد الفلسطينيين إلا إصرارا وصمودًا، مطالبا الأمة العربية بدعم ومساندة الشعب الفلسطينى على المستويات كافة، لوضع حد لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، وحق الشعب الفلسطينى فى إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة.