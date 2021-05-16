سامح شكرى: العملية العسكرية الإسرائيلية فى غزة تهدد مستقبل السلام بالمنطقة

جدة - نرمين السيد - قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن المأساة الفلسطينية بدأت منذ 72 عامًا، مؤكدًا أن آمال السلام تبددت مع كل محاولة لم يكتب لها النجاح لوضع حد للصراع، وشهدت القضية الفلسطينية انتكاسات متتالية وهو ما أوصلنا إلى ما نحو فيه اليوم.





وأضاف شكرى، خلال كلمته عبر الفيديوكونفرانس، بجلسة مجلس الأمن بشأن التطورات فى فلسطين، اليوم الأحد، أن الأراضى الفلسطينية شهدت خلال شهر رمضان استفزازات واحتكاكات لا مثيل لها بالمصلين بالمسجد الأقصى بالتزامن مع عملية تهجير بحى الشيخ جراح مما أسفر عن غضب الملايين من المسلمين والعرب. وأوضح أن مشهد العملية العسكرية الذى يقع ضحيتها أعداد كبيرة من الفلسطينيين فى قطاع غزة على نحو يهدد مستقبل السلام والاستقرار فى المنطقة، ويدعو المجلس إلى الالتفات إلى هذا الوضع المتأزم وإنهاء الصراع وعمل تهدئة تتيح للجميع التقاط الأنفاس والتفكير فى الأسباب التى أدت للوصول إلى النقطة الحالية واستخلاص العبر والاستنتاجات المنطقية التى طالما طرحتها مصر لحل عادل للقضية الفلسطينية، مضيفًا: "حل الدولتين هو الخيار العملى الوحيد الذى ترتضيه جميع الأطراف".

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