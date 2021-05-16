الصحة: تجهيز أكبر مركز لتطعيم 10 آلاف مواطن ضد كورونا يوميا  



أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم عن تجهيز أكبر مركز مجهز لحجز وتلقى لقاح كورونا بأرض المعارض بمدينة نصر، تصل قدرته الاستيعابية لتطعيم 10 آلاف مواطن بوميا.

حيث كشف الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة،ان المركز سيصبح أكبر مركز مجهز لتلقى المواطنين الراغبين في حجز لقاح كورونا والحصول عليه.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه لن يتم تطعيم أي شخص دون الحجز على الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي اللقاح www.egcovac.mohp.gov.eg ووصول رسالة تتضمن حجز الموعد والمكان المخصص له قبل التوجه إلى مركز تلقي اللقاح، وذلك حفاظًا على عدم حدوث تكدس بمراكز تلقي اللقاح وتطبيقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأشار مجاهد إلى أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا وضعت أولويات لتلقي لقاح فيروس كورونا، وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية بأولوية التطعيم لكل من الفئات الأكثر عرضة للإصابة وهي الأطقم الطبية، بالإضافة إلى الفئات الأكثر عرضة لحدوث مضاعفات عند الإصابة وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

ولفت مجاهد إلى أن إجمالي لقاحات فيروس كورونا المستجد التي استلمتها مصر خلال الفترة الماضية بلغ 5 ملايين جرعة، مضيفًا أنه تم تخصيص ٤٠٠ مركز لتلقي اللقاح على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى المركز الكبير بأرض المعارض بمنطقة مدينة نصر والذي يستوعب تطعيم ١٠ آلاف مواطن يوميًا.

وأضاف أنه تم تخصيص مكتب في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لتسجيل كافة المواطنين من الفئات المستحقة لمن لا يستطيع التسجيل على الموقع، للحصول على لقاح فيروس كورونا.

وأشار مجاهد، إلى أن الوزارة تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.