متحدث الرئاسة: العلاقات المصرية السودانية تاريخية وممتدة 



قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن العلاقات المصرية السودانية تاريخية وممتدة.

وأوضح السفير بسام راضي أن الدور المصري فعَّال في السودان.

وأشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيستعرض الجهود المصرية الجارية خلال مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية، على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

جاء ذلك خلال تصريحات للسفير بسام راضى من العاصمة الفرنسية باريس.

ووصل إلى العاصمة الفرنسية باريس اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية، واللذين سيعقدان يومي ١٧ و١٨ مايو الجاري على التوالي.

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