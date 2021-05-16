وست بروميتش يتقدم على ليفربول 1-0 فى الدقيقة 15.. فيديو

أحرز هال روبسون كانو، لاعب فريق وست بروميتش ألبيون، الهدف الأول في شباك ضيفه ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح بالدقيقة 15 من زمن المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب "ذا هاوثورنس"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الحالي 2020-2021.

ويخوض ليفربول المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، فيليبس، ويليامز، روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، تياجو، جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم محتلا المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، بينما وست بروميتش ألبيون فى المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 26 نقطة، وضمن رسما الهبوط لدوري الدرجة الأولى فى الموسم المقبل.

ويسعى ليفربول للفوز بلقاء اليوم من أجل إنهاء الموسم فى المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث إن انتصار الريد فى لقاءاته الثلاث المتبقية سيؤهله لدوري الأبطال بغض النظر عن نتائج منافسيه ليستر سيتي وتشيلسي صاحبي المركزين الثالث والرابع، واللذان سيلتقيان سويا الثلاثاء على ملعب "ستامفورد بريدج" في الجولة الـ37.

كما يسعى محمد صلاح لزيادة غلته التهديفية في الدوري الإنجليزي في مباراة اليوم، من أجل التساوى مع متصدر ترتيب هدافى الدوري الإنجليزي، هاري كين نجم توتنهام هوتسبير برصيد 22 هدفا، فيما يملك النجم المصرى 21 هدفا.

ووصل محمد صلاح إلى هدفه الـ96 في الدوري الإنجليزي، خلال مباراة مانشستر يونايتد مساء الخميس الماضي، ليصبح ثالث الهدافين الأفارقة في تاريخ البريميرليج، كما بات الهداف رقم 12 في تاريخ الريدز.