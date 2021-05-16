محمد صلاح يحرز هدف تعادل ليفربول ضد وست بروميتش بالدقيقة 33.. فيديو

أحرز النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزى، الهدف الأول فى شباك مضيفه وست بروميتش ألبيون بالدقيقة 33 من زمن المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب "ذا هاوثورنس"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الحالي 2020-2021، لتصبح النتيجة التعادل 1-1.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 22 هدفا ليتساوى مع هاري كين نجم توتنهام هوتسبير في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ووصل محمد صلاح إلى هدفه 97 في الدوري الإنجليزي، بعدما أحرز هدفه رقم 96 خلال مباراة مانشستر يونايتد مساء الخميس الماضي، ليصبح ثالث الهدافين الأفارقة في تاريخ البريميرليج، كما بات الهداف رقم 12 في تاريخ الريدز.

ويخوض ليفربول المباراة بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، فيليبس، ويليامز، روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، تياجو، جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم محتلا المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، بينما وست بروميتش ألبيون فى المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 26 نقطة، وضمن رسما الهبوط لدوري الدرجة الأولى فى الموسم المقبل.

ويسعى ليفربول للفوز بلقاء اليوم من أجل إنهاء الموسم فى المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث إن انتصار الريد فى لقاءاته الثلاث المتبقية سيؤهله لدوري الأبطال بغض النظر عن نتائج منافسيه ليستر سيتي وتشيلسي صاحبي المركزين الثالث والرابع، واللذان سيلتقيان سويا الثلاثاء على ملعب "ستامفورد بريدج" في الجولة الـ37.