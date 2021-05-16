خالد الحداد: فلسطين قضية مصر الأولي

أكد النائب خالد الحداد عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية المصرية تقوم بجهود كبيرة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطينى منذ اللحظة الأولي لاندلاع المواجهات في قطاع غزة، مشيرا إلي أن تلك الجهود تحظى بدعم إقليمي ودولي بهدف الوصول إلى وقف إطلاق النار.

خالد حداد: فلسطين قضية مصر الأولي

وأضاف خالد الحداد، عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة ل دوت الخليج، أن الموقف المصري الثابت يرفض الاحتلال الإسرائيلي للضفة وغزة، ويدعو إلى تطبيق القرارات الدولية وإقامة دولة فلسطينية الصادر في شهر يونيو 1967، مشيرا إلي أن الجهود المصرية لم تتوقف منذ اللحظة الأولى لاندلاع العدوان الإسرائيلى على الأشقاء فى فلسطين من أجل الوقف الفوري للاعتداءات، مؤكدا علي أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت هي قضية مصر الأولى.

محاولات مصرية للتهدئة بين اطراف النزاع

وأشار خالد الحداد، إلى أن هناك محاولات عديدة من قبل الدولة المصرية مع الأطراف ذات العلاقة، تهدف للوصول إلى تهدئة تضمن وقف التصعيد الجاري حالياً.

كما شدد على أهمية العمل وبشكل فوري للوصول إلى التهدئة وتجنيب المدنيين ويلات هذا التصعيد، وأن الموقف المصري واضح ومؤثر بداية بتصعيد الملف المحافل الدوليه وفتح معبر رفح لاستقبال الجرحي إلي التواصل مع الداخل الفلسطيني والإسرائيلي للتهدئة.

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هذا ودفعت وزارة الصحة المصرية بعدد من سيارات الاسعاف قرب معبر رفح البري الحدودي مع غزة، لاستقبال مصابي وجرحي ، القصف الاسرائيلي على قطاع غزة.

كما ندبت الوزارة عدد من الاطباء من الاطقم الطبية بالمحافظات للسماهمة فى علاج الحالات القادمة من غزة، والعمل فى مستشفيات شمكال سيناء والعريش المركزي، والشيخ زويد.

وتجدر الإشارة إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون شروط شغل الوظائف العامة، والتي تقضي بفصل متعاطي المخدرات، على أنم يعاود المجلس الانعقاد فى 23 من مايو المقبل.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، وافق على مشروع قانون فى مجموعه، مقدم من النائب ايهاب الطماوي،بشأن تعديل بعض احكام قانون العقوبات الخاص بتجريم التصوير فى المحاكم أو وقائع الجلسات بدون تصريح.