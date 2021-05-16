/631219/مفاجأت-في-تشكيل-ريال-مدريد-و-برشلونة-لحسم-الدوري-الإسباني

أعلن كومان المدير الفني لبرشلونة عن التشكيل الرسمي لمباراة سيلتا فيجو والمقرر إقامتها في تمام السادسة والنصف مساء في إطار مواجهات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

وتنطلق المباراة بين الفريقين في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، في اللقاء الذي يستضيفه ملعب الكامب نو

تشكيل برشلونة أمام سيلتا فيجو

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: أروخو، بيكيه، لينجليه، ديست.

الوسط: ألبا، بوسكيتس، موريبا.

الهجوم: جريزمان، ليونيل ميسي، عثمان ديمبيلي.

وجاء علي دكة البدلاء: نيتو – أرناو تيناس – رونالد أراوخو – صامويل أومتيتي – سيرجي روبيرتو – جونيور فيربو – ميراليم بيانيتش – ريكي بويج – إلايش موريبا – فرانسيسكو ترينكاو – مارتن برايثوايت .

على جانب أخر أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة أتليتك بلباو في تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة بين ريال مدريد و أتليتك بلباو في تمام السادسة والنصف من مساء اليوم على ملعب سان ماميس ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثون من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

تشكيل ريال مدريد أمام أتليتك بلباو

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: أودريوزولا، ناتشو، ميليتاو، ميجيل.

خط الوسط: فالفيردي، كاسيميرو، مودريتش.

خط الهجوم: بنزيما، فينيسيوس جونيور، روديجو.

مقاعد بدلاء ريال مدريد

ويتواجد على دكة بدلاء ريال مدريد لونين، مارسيلو، ماريانو، ألتويبي، هازارد، أسينسيو، بلانكو.

قائمة ريال مدريد للمباراة في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – دييجو ألتوبي

الدفاع: إيدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – ألفارو أودريوزولا – ميجيل جوتييريز

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس – فيدي فالفيردي – إيسكو – أنطونيو بلانكو ـــ مارفين بارك

الهجوم: كريم بنزيمة – إدين هازارد – ماركو أسينسيو – فينيسيوس جونيور – رودريجو – ماريانو دياز