/631220/رئيس-سياحة-النواب-تشارك-في-معرض-سوق-السفر-العربى-بـ-دبى

شاركت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، في معرض سوق السفر العربي 2021 الذى أنطلق فى دبى اليوم تحت شعار " بزوغ فجر جديد للسفر والسياحة " ويستمر حتى 19 مايو الجارى بحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار ، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني.

نورا على: مشاركة مصر في هذا المعرض مهمة للغاية

وأكدت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة، أن مشاركة مصر في هذا المعرض مهمة للغاية وفرصة كبيرة للترويج وتسليط الضوء على المقصد السياحى المصرى من خلال الجناح المصرى المشارك في المعرض لجذب السياح العرب إلى مصر، لأنها تعتبر مقصداً هاماً للسائح العربي.

نورا على: المعرض فرصة لتبادل الرؤى

وتابعت رئيس سياحة النواب، نورا على:” المعرض فرصة لتبادل الرؤى المستقبلية حول أحدث الاتجاهات والتحديات، التي تؤثر على صناعة السياحة والطيران في ظل الوضع الراهن للجائحة العالمية، وكذلك استعراض الجهود التي قامت بها الدولة المصرية في قطاع السياحة والإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال المشاركة بعقد اللقاءات مع عدد من ممثلين الدول وكبرى شركات السياحة والطيران في السوق العربى، والشركات العارضة الرئيسون والمشاركون واللقاءات الإعلامية مع ممثلي كبرى الصحف والقنوات التليفزيونية وكالات الأنباء العالمية.

وقالت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة، أن هذا المعرض هو أول حدث عالمى فعلى في قطاع السياحة يتم تنظيمه منذ بداية جائحة كورونا العالمية، ويشارك فيه قرابة 62 دولة والمشاركة فيه هامة لأنه يقوم بدور أساسي في تعزيز قطاع السياحة على الرغم من التحديات التي يعيشها العالم بسبب هذه الجائحة وهو ما يجعله مهماً للعالم ولقطاع السياحة والسفر لأنه سوف يتم تسليط الضوء من خلاله بشكل رئيسى على الوضع الراهن لهذه الصناعة في ظل جائحة كورونا.

وأضافت رئيس لجنة السياحة بالنواب، نورا على، أن السوق العربي يعتبر أحد الأسواق السياحية الهامة بالنسبة للسياحة المصرية فإنه يمثل أكثر من 20 % من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر قبل أزمة جائحة كورونا.