/631221/البرلمان-العربي-يطالب-مجلس-الأمن-بالتحرك-الفوري-لوقف-العدوان-الإسرائيلي-على-فلسطين

استنكر البرلمان العربي برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي، بأشد العبارات صمت البرلمان الأوروبي أمام ما يحدث من جرائم وانتهاكات صارخة في فلسطين على يد الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت الذي تحركت في دول عربية وأوروبية ومنظمات شاجبة باعتداءات إسرائيل الوحشية والقصف العشوائي ضد الفلسطينيين، ومعبرة عن رفضها التام لما يتعرض له الفلسطينين من انتهاكات اسرائيلية تعد تحديا سافرا للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.

تقاعس البرلمان الأوروبي فى القضية الفلسطينية

وأكد البرلمان العربي، في بيان صادر له " أن صمت البرلمان الأوروبي وتقاعسه عن الرد على الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وممارسة الاستفزازات المستمرة وقتل الأبرياء بوحشية يعكس ازدواجية المعايير ،واستخدامه للنهج غير المتوازن وسياسة الكيل بمكيالين التي باتت واضحة، معبرا عن تغافل البرلمان الأوروبى على الأوضاع الحقوقية في البلدان العربية وتنصيب نفسه واصياً عليها لخدمة أغراض سياسية تحت دعاوى حقوق الإنسان، قائلاً" من الأولى أن يتحرك ضد الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والتي ترقى لجرائم حرب والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين.

مجلس الأمن الدولي

وشدد البرلمان العربي، على إدانته واستنكاره الشديدين لاعتداءات إسرائيل الوحشية ضد الفلسطينيين،مطالبا مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري لوقف عدوان إسرائيل، ووضع حداً لجميع انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي.

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هذا ويعقد البرلمان العربي جلسته الطارئة المقرر انعقادها الأربعاء 19 مايو الجاري2021م، لبحث الأحداث الدامية والاعتداءات الإسرائيلية في أرض فلسطين وخصوصًا في القدس الشريف، وما تقوم به إسرائيل في محيط المسجد الأقصى المبارك.

كما تعقد لجنة فلسطين بالبرلمان العربي التي يرأسها صاحب المعالي عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وذلك للوقوف على الانتهاكات الصارخة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.