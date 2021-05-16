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/631222/بحضور-شيكابالا-الزمالك-يخسر-من-الأهلي-بهدف-نظيف-صور
حقق فريق الأهلي مواليد 2003 فوزا هام على الزمالك في قمة دوري الناشئين في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب ميت عقبة في القلعة الحمراء ، وذلك بحضور العديد من مسئولي ولاعبي الفارس الأبيض على رأسهم نائب رئيس النادي ومحمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر.
وارتفع رصيد النادي الأهلي للنقطة 27 في المركز الثاني بعد تحقيق الفوز على الفارس الأبيض ، بينما توقف رصيد نادي الزمالك عند النقطة 32 في صدارة ترتيب الدوري المصري للناشئين مواليد 2003، ويتقلص الفارق بين الفريقين لـ 5 نقاط فقط بعد تحقيق المارد الأحمر للإنتصار في مباراة اليوم، ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز في المباراة القادمة التي لن يلعب فيها الفارس الأبيض أمام سييراميكا كليوباترا لتضيق الفارق بين الناديين لنقطتين فقط.
وحضر المباراة بين الأهلي و الزمالك ، محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، كما حضر المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس الفارس الأبيض وكذلك حسين السمرى عضو اللجنة التنفيذية للمباراة .
كما حضر اللقاء بين الفريقين العديد من مسئولي الفارس الأبيض على رأسهم بدر حامد رئيس قطاع الناشئين وكذلك وجمال عبد الحميد المشرف العام على قطاعات الناشئين، وغانم سلطان رئيس اللجنة الفنية لقطاع الناشئين ، وطارق يحيي رئيس قطاعات الكرة من أجل مؤازة فريق الناشئين في المباراة التي أنتهت نتيجتها بالفوز على المارد الأحمر بهدف نظيف.
تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي
حراسة المرمي: أحمد نادر السيد خط الدفاع: محمد كمال “أوماجا”، مصطفي أحمد ، أحمد محمود ، محي جمعة خط الوسط: أحمد عبدالرحيم “إيشو” ، عبدالرحمن حمادة الفيومي، طارق علاء ، ماجد هاني ، عبد الله محمد خط الهجوم: علي ياسر
دكة بدلاء الزمالك أمام الأهلي في دوري الناشئين
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: وكريم أحمد عبدون ، فارس مصطفي، زياد أحمد، عبدالرحمن محمد ، خالد عمرو، أحمد خالد ، مازن عادل، عبدالرحمن علي، محمود دسوقي.
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